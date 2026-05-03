Canlı altın fiyatları 3 Mayıs 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Mayıs 2026 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte iç piyasada da hareketlilik sürerken, vatandaşlar "Gram altın bugün kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları alış-satış rakamlarıyla yakından takip edilirken, yatırımcılar anlık değişimleri izlemeye devam ediyor. İşte 3 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ve piyasalardaki son durum.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.702,45 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.703,28 TL

3 MAYIS PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,17 (Alış) - 45,18 (Satış)

◼EURO: 52,95 (Alış) - 53,04 (Satış)

◼STERLİN: 61,36 (Alış) - 61,49 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (3 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.702,45 TL 6.702,45 TL Çeyrek Altın 10.864,00 TL 11.026,00 TL Yarım Altın 21.722,00 TL 22.052,00 TL Tam Altın 42.752,17 TL 43.592,92 TL Ata Altın 44.088,17 TL 45.197,56 TL 22 Ayar Bilezik 6.085,20 TL 6.144,84 TL Gümüş 109,37 TL 109,52 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Mayıs Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.