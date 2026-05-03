CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu 32. haftada şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kupaya hiç olmadığı kadar yakın. Peki, maçın skoru şampiyonluk kutlamalarını nasıl etkileyecek? İşte "Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu?" sorusunun yanıtı ve güncel senaryolar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:03
Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor karşısında 1-0 önde başladığı maçta şampiyonluğa yürürken, taraftarlar olası puan kaybı senaryolarını merak ediyor. Ligin zirvesinde 74 puanı bulunan Aslan, bu akşam puanını 75 veya 77 yapması durumunda şampiyonluk kupasını kaldırabilir. Fenerbahçe - Başakşehir maçı devam ederken, sarı-lacivertlilerin puan kaybı Galatasaray'ın beraberliğini "şampiyonluk puanı" haline getirecek. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılarak işi şansa bırakmak istemiyor. İşte "Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu?" sorusunun yanıtı ve güncel puan durumu...

GALATASARAY BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray'ın Samsun deplasmanından 1 puanla dönmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi, tamamen Kadıköy'den gelecek sonuca bağlıdır.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE KAYBI

Eğer Galatasaray berabere kalır ve aynı saatte oynanan maçta Fenerbahçe, Başakşehir'e mağlup olursa; Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eder.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Eğer Galatasaray berabere kalırken Fenerbahçe kazanırsa, aradaki fark 5 puana iner. Bu durumda şampiyonluk kutlamaları bir sonraki haftaya ertelenir.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE BERABERLİĞİ

Eğer her iki maç da berabere biterse, fark 7 puan olarak korunur ve ligin bitimine 2 hafta kaldığı için (toplamda 6 puan alınabileceği için) Galatasaray resmen şampiyon olur.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Usta yazardan sert sözler! "F.Bahçe'yi bu hale düşürenlerde..."
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Gülistan Doku dosyasına bakanlar susturuldu mu? Tunceli'de Susurluk'u anımsatan şaibeli kaza | Eski savcıların göremediği deliller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası hakem eleştirisi!
G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan sert sözler! "F.Bahçe'yi bu hale düşürenlerde..." Usta yazardan sert sözler! "F.Bahçe'yi bu hale düşürenlerde..." 08:43
Maçın ardından dikkat çeken yorum! "Derbi rehaveti" Maçın ardından dikkat çeken yorum! "Derbi rehaveti" 08:27
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Daha Eski
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28