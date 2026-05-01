Canlı altın fiyatları 1 Mayıs 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | 1 Mayıs Cuma günü, altın piyasasında geçtiğimiz günlerin karamsar tablosunu dağıtan bir yükseliş grafiğiyle kapılarını açtı. Dün 6 milyon 592 bin 200 liradan kapanış yapan standart altının kilogramı, küresel piyasalardaki talep artışı ve ons altının yeniden 4.600 dolar sınırına yönelmesiyle 6 milyon 712 bin liraya ulaştı. İşçi Bayramı nedeniyle iç piyasada bankaların kapalı olduğu günde, serbest piyasa ve kuyumcularda hareketlilik devam ediyor. Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları da kilogram bazındaki bu %1,8'lik artışı fiyatlarına yansıttı. İşte 1 Mayıs 2026 itibarıyla canlı piyasa verileri...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.707,71 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.708,51 TL

1 MAYIS CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,12 (Alış) - 45,17 (Satış)

◼EURO: 52,94 (Alış) - 53,08 (Satış)

◼STERLİN: 61,44 (Alış) - 61,64 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 619 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 619 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9377, satışta 45,1178 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9535, satışta 45,1337 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1736, sterlin/dolar paritesi 1,3586 ve dolar/yen paritesi 156,686 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 düşüşle 109,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (1 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.707,71 TL 6.708,51 TL Çeyrek Altın 10.887,00 TL 11.016,00 TL Yarım Altın 21.768,00 TL 22.032,00 TL Tam Altın 42.752,17 TL 43.592,92 TL Ata Altın 44.088,17 TL 45.197,56 TL 22 Ayar Bilezik 6.083,61 TL 6.133,61 TL Gümüş 107,53 TL 107,65 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Mayıs Cuma günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.