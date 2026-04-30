Sevdiğim Sensin 12. bölüm fragmanı izle | Star TV tanıtım izle

Sevdiğim Sensin YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Dramın ve heyecanın zirve yaptığı Sevdiğim Sensin, 12. bölümüyle 'maskelerin düştüğü' bir hesaplaşmaya sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta İnci'nin Dicle'yi küçük düşürmek için hazırladığı oyunun Erkan'ın restiyle bozulması, 12. bölüm fragmanında büyük bir fırtınanın habercisi. Erkan, artık saklanacak bir şey kalmadığını anlayarak Dicle'ye olan aşkını ve ailesinin karanlık geçmişini tüm çıplaklığıyla masaya yatırıyor. Dicle ise aldığı kararın sonuçlarıyla yüzleşirken, İnci'nin intikam hırsı bu kez çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Fikret'in gizemli hamleleri ve Fatoş'un köşeye sıkışmasıyla birlikte, Aldur ailesi için artık hiçbir sır güvende değil. Sevdiğim Sensin 12. bölüm tanıtımı, izleyiciye 'aşk her şeyi affeder mi?' sorusunu bir kez daha sorduracak.

SEVDİĞİM SENSİN GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Karanlık saldırının ardından Civan yaşam savaşı verirken, diğerleri kurtulur. Yaşanan bu hadise, Nilüfer'in Civan'a karşı hislerini sorgulamasına neden olurken; Erkan ve Dicle'nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

Öte yandan Aldur ailesi, sadece saldırıyla değil, geçmişin gölgeleriyle de sarsılır. Fikret'i durduran büyük sır, ona geldiği noktada Erkan'ı yok etmesi değil, kazanması gerektiğini gösterir. Ancak yaşananlardan sonra bu hiç de kolay değildir.

Esat ise ailesinin başına gelenler nedeniyle Fikret'le yüzleşir. İnci, geçmişteki sır yüzünden ailesi Fikret'le her karşı karşıya geldiğinde gerilir. Bununla birlikte öğrendiği başka bir bilgiyle, özellikle Fatoş'a karşı harekete geçer.

Diğer yandan Aldur ailesi, medyanın acımasız sorularıyla karşı karşıya kalır. Olaylar farklı yönlere çekilir. Bu durum, Dicle'nin yeni bir karar almasına neden olur. Kalbinin en derininde bu kararı uygulamak için harekete geçer ve bunu Erkan'dan gizler. Sevdiği adamı mutlu etmek için bu kararı almış olsa da Erkan gerçeği öğrenir ve büyük bir acı yaşar.

İnci ise Dicle'ye karşı başka planların peşindedir. Esat'la evlilik yıl dönümleri için düzenlediği yemeğe herkesi davet eder. Görünen amacı, çevreye karşı imajını düzeltmektir. Ancak bu yemeğin merkezinde, herkesten gizlediği ve Dicle'ye haddini bildirmek için kurduğu büyük bir oyun vardır. Ne var ki bu oyun her şeyi alt üst eder ve Erkan'ı büyük bir itirafın eşiğine getirir.

