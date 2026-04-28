CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Az önce deprem mi oldu? 28 Nisan son depremler listesi (AFAD, Kandilli)

Fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde haftanın ikinci gününde yer kabuğu hareketliliği İç Anadolu ve Akdeniz hattında yoğunlaştı. 28 Nisan 2026 sabahı paylaşılan verilere göre; Ankara Beypazarı'nda kısa aralıklarla sarsıntılar kaydedilirken, Yunanistan'ın Fthiotis bölgesinde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. Şanlıurfa Akçakale sınırındaki Suriye merkezli 3.0'lık sarsıntı ve Akdeniz’deki hareketlilik de sismik kayıtlara geçti. Vatandaşların "az önce deprem mi oldu" ve "son depremler listesi" aramalarına yanıt veren AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 07:36
Son dakika deprem haberleri... 28 Nisan Salı günü yer sarsıntılarıyla başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre; sabahın ilk saatlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesi 2.0 ve 2.2 büyüklüğündeki iki sarsıntıyla hareketlendi. Gecenin en dikkat çeken depremi ise komşu Yunanistan'da saat 03:13'te kaydedilen 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Sınır ötesinde bir diğer hareketlilik ise Suriye'nin Rakka bölgesinde yaşandı; 3.0 büyüklüğündeki bu deprem Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de hissedildi. İşte 28 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel deprem dökümü...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

  • Ege Denizi (Çeşme Açıkları): Saat 04:30'da yerin 6.97 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.
  • Fthiotis (Yunanistan): Saat 03:13'te yerin 7.0 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Rakka (Suriye) - Akçakale Yakını: Saat 02:59'da yerin 7.0 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
  • Beypazarı (Ankara): Saat 01:05'te 2.2 ve saat 02:21'de 2.0 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı yaşandı.
  • Akdeniz (Gazipaşa Açıkları): Saat 00:27 ve 01:16'da Gazipaşa açıklarında yerin 7.0 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde iki sarsıntı rapor edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi 28 Nisan 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Nisan 206

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
