CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Az önce deprem mi oldu? 24 Nisan son depremler listesi (AFAD, Kandilli)

Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde, Cuma sabahı yer kabuğu hareketliliği Doğu Anadolu ve İç Anadolu hattında yoğunlaştı. 24 Nisan 2026 sabahı paylaşılan AFAD ve Kandilli verilerine göre; Ağrı'nın Patnos ilçesinde saat 05:59'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece yarısından bu yana Balıkesir Sındırgı'da 2.4 ve Ankara Beypazarı'nda 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilirken, sınır ötesinde Yunanistan merkezli bir deprem de kayıtlara geçti. Vatandaşların "az önce deprem mi oldu" ve "son depremler listesi" aramalarına yanıt veren güncel veriler haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 07:38
Ülkemizde 24 Nisan Cuma günü yer sarsıntılarıyla başladı. Ağrılılar güne, Patnos ilçesi güne 3.1 büyüklüğündeki sarsıntıyla uyandı. AFAD verilerine göre yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşen bu deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Öte yandan, sismik hareketlilik Balıkesir ve Ankara'da da mikro ölçekte devam etti. Sındırgı'da 2.4 ve Beypazarı'nda 2.1 olarak ölçülen sarsıntıların yanı sıra; komşumuz Yunanistan'ın Serrai bölgesinde meydana gelen 2.7'lik deprem, Çanakkale Gökçeada açıklarında da hassas cihazlarca kaydedildi. İşte 24 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

  • Patnos (Ağrı): Saat 05:59'da yerin 6.98 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Serrai (Yunanistan): Saat 05:08'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
  • Beypazarı (Ankara): Saat 03:35'te yerin 7.0 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı rapor edildi.
  • Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:07'de yerin 6.46 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi 24 Nisan 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 24 Nisan 2026

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
