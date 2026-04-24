Az önce deprem mi oldu? 24 Nisan son depremler listesi (AFAD, Kandilli)

Ülkemizde 24 Nisan Cuma günü yer sarsıntılarıyla başladı. Ağrılılar güne, Patnos ilçesi güne 3.1 büyüklüğündeki sarsıntıyla uyandı. AFAD verilerine göre yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşen bu deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Öte yandan, sismik hareketlilik Balıkesir ve Ankara'da da mikro ölçekte devam etti. Sındırgı'da 2.4 ve Beypazarı'nda 2.1 olarak ölçülen sarsıntıların yanı sıra; komşumuz Yunanistan'ın Serrai bölgesinde meydana gelen 2.7'lik deprem, Çanakkale Gökçeada açıklarında da hassas cihazlarca kaydedildi. İşte 24 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Patnos (Ağrı): Saat 05:59'da yerin 6.98 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Serrai (Yunanistan): Saat 05:08'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Beypazarı (Ankara): Saat 03:35'te yerin 7.0 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı rapor edildi.

Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:07'de yerin 6.46 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

