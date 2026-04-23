AUZEF sınav giriş belgesi | Ara sınavlar bu hafta sonu mu?

Ziraat Türkiye Kupası
AUZEF vize sınavları için beklenen hafta geldi! İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim gören binlerce açık öğretim öğrencisi, bahar dönemi ara sınavlarına katılım sağlayacak. Sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? Ara sınavlar bu hafta sonu mu yapılacak? İşte AUZEF sınav takvimi ve adım adım sınav yeri sorgulama rehberi...

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 11:59
2026 AUZEF bahar dönemi ara sınavları öncesinde öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak vize sınavları için sınav yeri, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri AKSİS sistemi üzerinden erişime açılıyor. Sınava katılacak adaylar "AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır?" ve "AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Öğrenciler, sisteme giriş yaparak sınav merkezlerini görüntüleyip belgelerini çıktı olarak alabiliyor. AUZEF bahar dönemi ara sınavları hafta sonu oturumları şeklinde gerçekleştirilecek. Sınav günü ve saat bilgileri de sınav giriş belgelerinde yer alıyor. Adayların sınava giderken fotoğraflı kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 2026 AUZEF sınav takvimi ve AKSİS giriş ekranı üzerinden sınav yeri sorgulama işlemleri yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

AUZEF ARA SINAVLARI (VİZE) NE ZAMAN 2026?

İstanbul Üniversitesi AUZEF akademik takvimine göre bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan 2026 (Cumartesi ve Pazar) günleri yapılacak. Sınavlar sabah (09:30) ve öğle (14:00) olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Öğrencilerin sınava girebilmesi için yanlarında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgeleri, AKSİS sistemi üzerinden erişime açılmıştır. Sorgulama yapmak için:

  1. aksis.istanbul.edu.tr adresine gidin.
  2. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
  3. "Sınav İşlemleri" sekmesine tıklayın.
  4. Açılan ekranda "Sınav Giriş Belgesi" butonuna basarak belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

ADAYLARA KRİTİK UYARILAR

Sınava girebilmek için fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin (Nüfus cüzdanı, pasaport vb.) yanınızda olması gerekmektedir.

Sınav binasına girişler sınav başlamadan önce tamamlanmaktadır; bu nedenle sınav saatinizden en az 30 dakika önce sınav merkezinde bulunmanız önerilir.

Ara sınavlar için sınav merkezi tercih ve değişiklik işlemleri süresi sona ermiştir.

