Ağrı deprem son dakika! 22 Nisan Ağrı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri... Doğu Anadolu Bölgesi, öğleden sonra Ağrı'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.17'de kaydedilen sarsıntı, Patnos'un yanı sıra çevre ilçeler ve komşu illerden de hissedildi. Sarsıntının derinliğinin yüzeye yakın bir seviyede (13,43 km) olması, hissedilme oranını artırırken, bölgedeki saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İşte Ağrı'da meydana gelen depremin detayları!

AĞRI 4,3 İLE SALLANDI

Deprem sonrası ilgili birimler hızlıca saha taramasına başladı. İlk gelen bilgilere göre Patnos merkezde ve köylerinde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AĞRI DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Yer bilimciler, Ağrı ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, 4,3 büyüklüğündeki bir depremin bu bölge için beklenen bir hareketlilik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle hasar yapıcı olmadığını ancak tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Sarsıntının Muş, Erzurum ve Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği öğrenildi.