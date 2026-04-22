Ziraat Türkiye Kupası
Ağrı deprem son dakika! 22 Nisan Ağrı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD'dan alınan bilgiye göre, 22 Nisan Çarşamba günü Ağrı'da korkutan bir deprem meydana geldi. Patnos ilçesinin merkez üssü olarak belirlendiği sarsıntının şiddeti ise 4,3 olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Ağrı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Ağrı depreminin detayları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 17:39
Son dakika deprem haberleri... Doğu Anadolu Bölgesi, öğleden sonra Ağrı'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.17'de kaydedilen sarsıntı, Patnos'un yanı sıra çevre ilçeler ve komşu illerden de hissedildi. Sarsıntının derinliğinin yüzeye yakın bir seviyede (13,43 km) olması, hissedilme oranını artırırken, bölgedeki saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İşte Ağrı'da meydana gelen depremin detayları!

AĞRI 4,3 İLE SALLANDI

Deprem sonrası ilgili birimler hızlıca saha taramasına başladı. İlk gelen bilgilere göre Patnos merkezde ve köylerinde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AĞRI DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Yer bilimciler, Ağrı ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, 4,3 büyüklüğündeki bir depremin bu bölge için beklenen bir hareketlilik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle hasar yapıcı olmadığını ancak tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Sarsıntının Muş, Erzurum ve Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği öğrenildi.

Zaniolo dünya devine gidiyor! İşte bonservis bedeli
Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı detayları! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı detayları! 18:28
Mbappe'nin Arda Güler paylaşımı ses getirdi! Mbappe'nin Arda Güler paylaşımı ses getirdi! 17:53
PSG-Nantes maçı saat kaçta? PSG-Nantes maçı saat kaçta? 17:22
Barcelona-Celta Vigo maç bilgileri! Barcelona-Celta Vigo maç bilgileri! 17:12
FIBA Dünya Kupası için kararını verdi! FIBA Dünya Kupası için kararını verdi! 16:51
Real Sociedad-Getafe maçı hangi kanalda? Real Sociedad-Getafe maçı hangi kanalda? 16:43
Daha Eski
F.Bahçe'den Ederson açıklaması! Ayrılık... F.Bahçe'den Ederson açıklaması! Ayrılık... 16:33
Elche-Atletico Madrid maç bilgileri! Elche-Atletico Madrid maç bilgileri! 16:32
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı detayları! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı detayları! 16:04
Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme! 15:34
Bonucci: Fenerbahçe şampiyon olabilir Bonucci: Fenerbahçe şampiyon olabilir 15:34
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 15:26