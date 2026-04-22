CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Instagram çöktü mü? SON DAKİKA! Instagram'a neden girilmiyor?

Instagram çöktü mü? SON DAKİKA! Instagram'a neden girilmiyor?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor! Kullanıcılar akış yenilememe, hikaye yüklenmemesi ve doğrudan mesaj (DM) gönderiminde hatalarla karşılaşıyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek? Erişim sorunu Türkiye genelinde mi yoksa küresel mi? İşte Instagram'a giriş yapamayanlar için son gelişmeler ve çözüm yolları...

Instagram kullanıcıları erişim sorunuyla karşı karşıya! Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenemediği, hikayelerin açılmadığı ve mesajların iletilemediği yönünde bildirimlerde bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları "Instagram'a neden girilmiyor?" sorusuna yanıt ararken, gözler Meta platformuna ve global arıza raporlarına çevrildi. Peki, Instagram'da küresel bir sorun mu var yoksa bölgesel mi? İşte 22 Nisan Çarşamba Instagram son durum...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram hizmetinde olası sorunlar olduğunu gösteriyor.

INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Dünya çapındaki web sitelerinin durumunu anlık olarak takip eden platformlardan gelen verilere göre, Instagram üzerinde bir yoğunluk gözlemleniyor: Kullanıcıların büyük bir bölümü "Akış Yenilenemedi" hatası aldığını ve profil sayfalarına ulaşamadığını bildiriyor. Bazı bölgelerde ise uygulamanın tamamen açılmadığı veya beyaz ekranda kaldığı belirtiliyor.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şu an için Instagram'ın çatı kuruluşu Meta'dan resmi bir arıza açıklaması yapılmadı. Sorunun teknik bir güncelleme veya sunucu kaynaklı anlık bir dalgalanma olabileceği üzerinde duruluyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR? (MUHTEMEL NEDENLER)

Eğer sadece siz sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları kontrol etmeniz önerilir:

  • Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızın stabil olduğundan emin olun.
  • Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin.
  • Android kullanıcıları uygulama ayarlarından önbelleği temizleyerek sorunu gidermeyi deneyebilir.
  • Eğer sorun genel ise, teknik ekiplerin müdahalesinin ardından erişim kademeli olarak normale dönecektir.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Muriqi transferinde büyük engel!
Galatasaray'a gol makinesi!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti
Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor?
Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu 15:09
Beşiktaş'ın yeni sponsoru! 14:54
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 14:28
G.Saray-Natura Dünyası G.Birliği maçı bilgileri 14:23
Bayern Münih Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! 14:10
Göztepe aynı kaderi yaşadı! 13:33
Daha Eski
Zaniolo dünya devine gidiyor! İşte bonservis bedeli 13:26
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 13:16
Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının hakemi açıklandı 12:46
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR'ı belli oldu 12:16
Fred ve Torreira takım arkadaşı mı oluyor? 12:01
Ziraat Bankkart - Galatasaray maçı bilgileri 12:00