Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A.B.İ. yeni bölüm neden yok? 21 Nisan Salı | ATV A.B.İ. 14. bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen yapımı A.B.İ., 21 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi nedeniyle izleyiciyle buluşamayacak. Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmanın dizi saatiyle çakışması sonucu, kanal yönetimi dizinin yeni bölümünü bir sonraki haftaya erteleme kararı aldı. Maç yayını sonrasında ise dizinin tutkunları için özel bir tekrar bölümü ekranlarda olacak. Peki, A.B.İ. 14. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 19:03 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 19:07
Her Salı saat 20.00'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen A.B.İ. dizisi, bu hafta yerini yeşil sahalardaki kıyasıya mücadeleye bırakıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev maç, canlı yayınla ATV ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Bu önemli spor organizasyonu nedeniyle A.B.İ.'nin heyecan dolu 14. bölümü, izleyicileri bir hafta daha bekletecek. Yapım ekibi ve kanal, dizinin hikaye akışını bozmamak adına yeni bölümü maç haftasının dışına çekerken, bu akşam ekran başında olacak dizi hayranları için maç bitiminde A.B.İ.'nin eski bölümü ekrana gelecek.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin yayınlanmama nedeni, ATV'nin Ziraat Türkiye Kupası resmi yayıncısı olması ve Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe çeyrek final karşılaşmasının saat 20.30'da başlaması. Canlı yayın akışı nedeniyle dizi saatiyle kupa maçının çakışması, A.B.İ. dizisinin bu haftalık ertelenmesine sebep oldu.

A.B.İ. 14. BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Takipçileri için A.B.İ. dizisinin 14. yeni bölümü, 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. 21 Nisan Salı akşamı saat 20.30'dan itibaren Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayınlanacak. Maç bittikten sonra gece kuşağında A.B.İ. dizisinin 13. bölümü tekrar bölümü yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI | 21 NİSAN 2026

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da CANLI İZLE

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Kupa Günlüğü

20: 30 Konyaspor - Fenerbahçe

22: 40 A.B.İ. 13.Bölüm

02: 00 Ateş Kuşları

