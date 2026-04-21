Ziraat Türkiye Kupası
24 Nisan tatil mi? | 24 Nisan Cuma günü okul var mı? Okullar tatil mi?

Milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı, 23 Nisan'ın ertesi günü olan 24 Nisan Cuma gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak. Ancak tatilin cuma günüyle birleşip 4 güne uzayıp uzamayacağı konusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemin ana maddesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve resmi kurumların takvimine göre 24 Nisan için alınan bir tatil kararı var mı? İşte çalışanları ve öğrencileri ilgilendiren o detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 19:43
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 takvimine göre 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Bu durum, özellikle köprü tatili beklentisi içinde olan binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Sosyal medyada ve dijital platformlarda "24 Nisan tatil ilan edildi mi?" sorusu hızla yayılırken, gözler yetkili makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Geleneksel olarak sadece 23 Nisan günü resmi tatil kabul edilirken, geçmiş yıllarda zaman zaman cuma günleri de idari izin kapsamına alınmıştı. Peki bu yıl da 24 Nisan tatil edildi mi? 24 Nisan Cuma günü okul var mı? İşte detaylar!

24 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatiller mevzuatına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 günlük bir resmi tatildir. 24 Nisan'ın resmi tatil ilan edildiğine ilişkin resmi makamlardan açıklama gelmedi. Bu kapsamda, 24 Nisan Cuma günü okullarda eğitim ve öğretim normal seyrinde devam edecektir. İdari izin kararı çıkmadığı için öğretmenler ve okul personelide görev başında olacaktır. Aynı zamanda valilikler, belediyeler ve diğer resmi kurumlar 24 Nisan Cuma günü tam gün mesai yapacak.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Özel sektör çalışanları için 23 Nisan perşembe günü Resmi Tatil statüsünde olup, bu günde çalışanlara mesai ücreti ödenmesi zorunludur. Ancak 24 Nisan Cuma günü özel sektör, bankalar ve noterler için normal çalışma düzeni devam edecektir. Bazı özel kurumlar kendi iç düzenlemeleriyle bu günü tatil ilan edebilse de, genel uygulama iş gününün devam etmesi yönündedir.

2026 YILI KALAN RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Önümüzdeki dönemde yer alan diğer tatil günleri şöyle:

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  • Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Resmi Tatil)
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (Resmi Tatil)
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (Resmi Tatil)
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Resmi Tatil)

Takvime göre, Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak ve hafta bitimine kadar devam edecek. Pazartesi ve Salı gününün ilk yarısının da Kurban Bayramı tatiline dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

