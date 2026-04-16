Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 16 Nisan Survivor iletişim oyunu

Survivor Türkiye'nin 15. haftasında, adanın en zorlu ama bir o kadar da beklenen mücadelesi olan iletişim oyunu heyecanı yaşanıyor. Dominik'in en hassas, en duygusal oyunu olarak tanımlanan bu büyük ödül için yarışmacılar denge tahtaları üzerinde adeta zamanla yarışıyor. Bayhan'ın parkurdaki hızı dikkat çekerken, Sercan'ın denge kaybı yaşaması ve Nobre'nin son sürat gelişi oyunun kaderini belirleyen anlar arasında yer alıyor. Ancak ödülün ağırlığı, adadaki sinir uçlarını da iyice germiş durumda; laf taşıyıcılar ve hainlik suçlamaları oyun alanından konseye kadar sıçrıyor. İşte Survivor 16 Nisan Perşembe günü yaşananlar!

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Hızın ve dengenin en üst seviyede olduğu iletişim oyunu parkurunda, takımlar sevdiklerinden gelecek bir haber için kıyasıya bir savaşa girdi. Ramazan ve Nobre'nin denge etaplarını hiç zorlanmadan geçmesi "inanılır gibi değil" yorumlarına sebep olurken, skorun birebirlere kadar gelmesi heyecanı doruğa çıkardı.

Takımlar arasındaki rekabet, karşılıklı "saygısızlık" ve "seviye" tartışmalarıyla gölgelense de, ödülün duygusal boyutu tüm yarışmacıları limitlerine kadar zorlayacak. Survivor iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmaadı. Bölüm sonunda sevdikleriyle iletişim kurma hakkı kazanan ekip açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE?

Her hafta farklı bir formatta sunulan iletişim ödülünde bu akşam yarışmacıları, sevdikleriyle dijital ortamda ya da canlı olarak görüşme fırsatı bekliyor. Acun Ilıcalı'nın "Hangi takım ödüle ulaşacak?" sorusuyla fitilini ateşlediği bu büyük ödül, adada aylardır süren hasretin son bulması anlamına geliyor. Kazanan takım, psikolojik olarak büyük bir üstünlük sağlayacak. İletişim ödülünün detayları ve kazanan isimler henüz netleşmedi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2026'da bu hafta eleme potası oldukça iddialı isimlerden oluşuyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında gerçekleştirilen konsey oylamalarıyla potanın rengi belli oldu: Kırmızı takımdaki strateji tartışmalarının ardından haftanın ilk eleme adayı Bayhan olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık kaybı sonrası yapılan oylamada ise potaya giren ikinci isim Engincan oldu.