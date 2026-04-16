İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA!

İstanbul'da okul tatili sorgulamaları sabahın erken saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaşın gündeminde! Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası eğitim sendikaları Türkiye genelinde iş bırakma eylemleri başlattı. Megakentte yaşayan öğrenciler ise "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul Valiliği veya MEB'den bir açıklama geldi mi? İşte 16 Nisan Perşembe İstanbul'da eğitim-öğretime dair son durum...

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği tarafından 16 Nisan Perşembe günü için il genelinde eğitime ara verildiğine dair resmi bir tatil kararı açıklanmamıştır. İstanbul'daki tüm kademelerdeki okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretim süreci mevcut takvime göre normal seyrinde devam etmektedir.

Resmi Durum: Sosyal medyada yayılan "Türkiye geneli tatil" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Tatil kararı yalnızca olayların yaşandığı Kahramanmaraş'taki bazı okulları ve Şanlıurfa'daki ilgili eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

SENDİKAL EYLEMLER VE İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitimde şiddete dikkat çekmek amacıyla Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen gibi birçok büyük sendika 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan iş bırakma eylemleri yapmaktadır. İstanbul genelinde okullar resmi olarak açıktır. Ancak sendikalı öğretmenlerin eyleme katılım durumuna göre bazı sınıflarda derslerin işlenişinde aksamalar görülebilir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Başkanlığı tarafından okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı olaylarının ardından açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir" denildi.

Sabah saat 09.00'da valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile çevrimiçi toplantı yapılacağı söylenen açıklamada, "Sabah saat 09.00'da, valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il millî eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı söylenen açıklamada, "Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir" denildi.