Ziraat Türkiye Kupası
Üç aylık enflasyon farkı belli oldu! Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak?

Üç aylık enflasyon farkı belli oldu! Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak?

2026 yılının ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklileri için Temmuz ayı zam tabloları netleşmeye başladı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan üç aylık birikimli enflasyon verisi, Temmuz zammı için ilk güçlü sinyalleri verdi. İşte 9 Nisan 2026 itibarıyla en güncel memur maaşı zam hesaplama tablosu ve detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 14:46
Üç aylık enflasyon farkı belli oldu! Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca kamu personeli ve memur emeklisi, Temmuz 2026'da maaşlarına yapılacak artış oranını kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık tablo ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereği %7 zam alacak olan memurlar için "enflasyon farkı" oluşup oluşmadığı merak ediliyor. İşte unvanlara göre tahmini zamlı maaş listesi ve hesaplama detayları...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU (OCAK - MART 2026)

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon rakamları şu şekildedir:

  • Ocak: %4,84
  • Şubat: %2,96
  • Mart: %1,94
  • 3 Aylık Birikimli Enflasyon: %10,04

MEMUR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU MU?

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun, Ocak ayında alınan %11'lik zammı aşması gerekmektedir. Şu anki %10,04'lük veriyle henüz bir fark oluşmamıştır; ancak Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle bu eşiğin aşılması ve Temmuz zammına "enflasyon farkı" eklenmesi beklenmektedir.

memur zammı temmuz 2026

TEMMUZ 2026 MEMUR ZAMMI TAHMİNİ TABLOSU

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine %7 toplu sözleşme zammı kesin olarak yansıtılacak.

Bu tablodaki rakamlar, 6 aylık enflasyonun %16 civarında gerçekleşeceği öngörülerek (enflasyon farkı + %7 zam) hesaplanmıştır. Kesin rakamlar 3 Temmuz 2026'da netleşecektir.

En Düşük Memur (Aile yardımı dahil) Ocak 2026 Maaşı (₺) 59.896 ~ 66.995 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

Öğretmen (1/4) Ocak 2026 Maaşı (₺) 69.172 ~ 77.368 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

Polis Memuru (8/1) Ocak 2026 Maaşı (₺) 81.617 ~ 91.288 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

Mühendis (1/4) Ocak 2026 Maaşı (₺) 88.074 ~ 98.510 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

Hemşire (Lisans 5/1) Ocak 2026 Maaşı (₺) 67.460 ~ 75.454 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

Profesör (1/4) Ocak 2026 Maaşı (₺) 119.492 ~ 133.651 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

En Düşük Memur Emeklisi Ocak 2026 Maaşı (₺) 27.887 ~ 31.192 Temmuz 2026 Tahmini (%11,85 Zamlı)

memur zammı temmuz 2026

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların beklediği nihai zam oranı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek.

