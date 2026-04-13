Canlı altın takibi: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı

Altın fiyatları 13 Nisan 2026 Pazartesi günü ne kadar oldu? Haftanın ilk işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Piyasalardaki dalgalanma ile birlikte altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren güncellendi. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, yeni haftaya hareketli başladı. Özellikle gram altın fiyatındaki kritik seviyeler ve çeyrek altındaki son durum yakından takip ediliyor. 13 Nisan canlı altın fiyatları listesinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış rakamları öne çıkıyor. Güncel verileri takip ederek altın piyasasındaki son durumu anlık olarak öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 06:54
Altın fiyatları, yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Ons altındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte rakamlar sabahın ilk saatlerinde güncellendi. Yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın, 13 Nisan Pazartesi günü de arama motorlarında en çok sorgulanan konu oldu. Özellikle gram altın fiyatındaki kritik seviyeler ve çeyrek altındaki son durum yakından takip ediliyor. İşte kuyumcularda ve serbest piyasada anlık altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.784,80 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.785,70 TL

13 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,69 (Alış) - 44,71 (Satış)

◼EURO: 52,23 (Alış) - 52,33 (Satış)

◼STERLİN: 59,88 (Alış) - 60,02 (Satış)

Canlı altın fiyatları 13 Nisan 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 781 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 781 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,083 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 düşüşle 93,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (13 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.784,80 TL 6.785,70 TL
Çeyrek Altın 11.173,00 TL 11.438,00 TL
Yarım Altın 22.414,00 TL 22.808,00 TL
Tam Altın 43.833,59 TL 44.733,94 TL
Ata Altın 45.203,39 TL 46.380,59 TL
22 Ayar Bilezik 6.245,41 TL 6.280,55 TL
Gümüş 106,79 TL 106,89 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Nisan Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'de hedef yeniden Muriqi!
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
MSB'den İsrail'e okkalı ayar! "Başkomutan Erdoğan" paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir
Talisca'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer...
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! 01:27
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... 01:27
Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir 01:27
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 01:27
Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar 01:27
G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:27
Daha Eski
Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:27
F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! 01:27
Ozan Kabak imzayı atıyor! Ozan Kabak imzayı atıyor! 01:27
Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! 01:27
Skriniar'ın partneri Arjantin'den! Skriniar'ın partneri Arjantin'den! 01:27
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! 01:27