Canlı altın takibi: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı

Altın fiyatları, yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Ons altındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte rakamlar sabahın ilk saatlerinde güncellendi. Yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın, 13 Nisan Pazartesi günü de arama motorlarında en çok sorgulanan konu oldu. Özellikle gram altın fiyatındaki kritik seviyeler ve çeyrek altındaki son durum yakından takip ediliyor. İşte kuyumcularda ve serbest piyasada anlık altın fiyatları...

13 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,69 (Alış) - 44,71 (Satış)

◼EURO: 52,23 (Alış) - 52,33 (Satış)

◼STERLİN: 59,88 (Alış) - 60,02 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 781 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 781 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,083 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 düşüşle 93,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (13 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.784,80 TL 6.785,70 TL Çeyrek Altın 11.173,00 TL 11.438,00 TL Yarım Altın 22.414,00 TL 22.808,00 TL Tam Altın 43.833,59 TL 44.733,94 TL Ata Altın 45.203,39 TL 46.380,59 TL 22 Ayar Bilezik 6.245,41 TL 6.280,55 TL Gümüş 106,79 TL 106,89 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Nisan Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.