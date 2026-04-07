Ziraat Türkiye Kupası
SON DAKİKA | Türk futbolunun "Luce"si Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

SON DAKİKA | Türk futbolunun "Luce"si Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Dünya futbolu ve Türk spor kamuoyu, bugün gelen acı haberle sarsıldı. Bir dönem A Milli Futbol Takımımızı, Beşiktaş’ı ve Galatasaray’ı çalıştıran efsanevi teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. İşte futbol dünyasını yasa boğan vefatın detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 09:41 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:24
SON DAKİKA | Türk futbolunun "Luce"si Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Futbol dünyası bugün büyük bir efsaneye veda ediyor. Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile tarih yazan ve son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşama gözlerini yumdu. "Profesör" lakaplı teknik adamın vefatı, sadece Romanya'da değil, başarılarıyla iz bıraktığı tüm ülkelerde büyük üzüntüyle karşılandı.

MIRCEA LUCESCU ÖLDÜ MÜ?

Ülkemizde bir dönem A Milli Futbol Takımımız, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.. Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Lucescu'nun 7 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30 sularında vefat ettiği bildirildi.

Hastanenin (SUUB) yayımladığı basın bülteninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Rumen nesilleri onun imajını ulusal bir sembol olarak kalplerinde taşıyarak büyüdü. Allah rahmet eylesin!"

Mircea Lucescu'nun vefatı, Romanya başta olmak üzere dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı.

G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
Başkan Erdoğan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı'nda konuştu: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyorum
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu!
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı
Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı 22:08
Real Madrid-Bayern Münih | CANLI 21:46
Sporting CP-Arsenal / CANLI / UEFA Şampiyonlar Ligi 21:32
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi başladı 21:14
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 21:10
Şampiyon Ziraat Bankkart! 21:05
Cansu Özbay: İkinci set kırılma anıydı 20:27
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı 20:17
Manisa FK, sahasında Pendikspor'u mağlup etti. 19:05
Şampiyonluk serisinde ilk maç VakıfBank'ın 18:49
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 18:41
Hapoel Tel Aviv - F.Bahçe Beko | CANLI 18:24