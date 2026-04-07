SON DAKİKA | Türk futbolunun "Luce"si Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Futbol dünyası bugün büyük bir efsaneye veda ediyor. Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile tarih yazan ve son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşama gözlerini yumdu. "Profesör" lakaplı teknik adamın vefatı, sadece Romanya'da değil, başarılarıyla iz bıraktığı tüm ülkelerde büyük üzüntüyle karşılandı.

Ülkemizde bir dönem A Milli Futbol Takımımız, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.. Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Lucescu'nun 7 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30 sularında vefat ettiği bildirildi.

Hastanenin (SUUB) yayımladığı basın bülteninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Rumen nesilleri onun imajını ulusal bir sembol olarak kalplerinde taşıyarak büyüdü. Allah rahmet eylesin!"

Mircea Lucescu'nun vefatı, Romanya başta olmak üzere dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı.

Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.Elveda Luce. 🖤🤍 pic.twitter.com/MfkGPKyhDm — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 7, 2026