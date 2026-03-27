Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Şevval ayı ibadetleri DİYANET

Ramazan ayının manevi ikliminden çıkan müminler için Şevval ayı, kazanılan bu güzel hasletleri yılın geri kalanına yaymak için ilk durak kabul edilmektedir. İslam dünyasında '6 gün orucu' ile özdeşleşen bu ayda, kaza namazlarının yanı sıra Teheccüd, Duha (Kuşluk) ve Evvabin gibi nafile namazlara yönelmek büyük bir fazilet olarak görülüyor. Özellikle bazı kaynaklarda geçen ve 'Uteka Namazı' olarak bilinen 8 rekatlık özel nafile namaz, günahların bağışlanmasına ve duaların kabulüne vesile olması ümidiyle eda edilmektedir. 2026 yılı Şevval ayı devam ederken, bu mübarek günleri boş geçirmek istemeyenler için namazın kılınış şartlarını, okunacak sureleri ve niyet esasları haberimizde...

ŞEVVAL AYI NAMAZI (UTEKA) NASIL KILINIR?

Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz fark etmeksizin kılınabilen bu özel nafile namaz, geleneksel kaynaklarda 8 rekat olarak tarif edilmektedir. Her iki rekatta bir selam verilerek kılınması daha faziletli görülen bu namazın adım adım kılınışı şöyledir:

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Şevval ayı namazını (veya nafile namaz) kılmaya" şeklinde kalben niyet edilir. Sure Okunuşu: Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 15 defa İhlas Suresi (Kul hüvallahü ehad) okunması tavsiye edilir. Tesbihat: Namazın 8 rekatı da tamamlanıp selam verildikten sonra, yerinden kalkmadan 70 defa "Sübhânellâh" ve 70 defa "Salavat-ı Şerife" (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) okunur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ayın kendine has, bağlayıcı bir namazı olmadığını vurgulasa da; Müslümanların bu süreci kaza namazlarını tamamlayarak veya akşam ile yatsı arasında kılınan Evvabin namazı (6 rekat) ile değerlendirmelerini önermektedir. Nafile ibadetler, farz olan beş vakit namazın yerine geçmez ancak kulun Allah'a yakınlaşmasına ve eksikliklerinin tamamlanmasına vesile olur.

ŞEVVAL AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Şevval ayı, her ne kadar halk arasında '6 gün orucu' ile özdeşleşmiş olsa da Diyanet kaynaklarına göre bu ayın tek ibadeti oruç değildir. İslam dininde Şevval ayı, hac mevsiminin başladığı (eşhurü'l-hac) ilk ay olması sebebiyle büyük bir sembolik öneme sahiptir. Bu mübarek zaman dilimini ihya etmek isteyen Müslümanlar için temel ibadet; Ramazan boyunca kazanılan namaz ve zikir disiplinini devam ettirmektir. Diyanet, Şevval ayına özel, bağlayıcı bir namaz tarif etmemekle birlikte, bu süreçte beş vakit farz namazın yanı sıra kaza namazlarına ağırlık verilmesini ve Teheccüd, Kuşluk (Duha) ile Evvabin gibi nafile namazlarla vaktin değerlendirilmesini tavsiye eder. Ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavetine devam etmek, bolca zikir çekmek ve imkanlar nispetinde sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, Şevval ayının manevi bereketinden istifade etmenin başlıca yolları arasında yer alır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR? | 6 GÜN ORUCU

Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, fıkhi açıdan "müstehap" yani yapılması güzel görülen ve sevabı bol bir nafile ibadettir. Hz. Peygamber'in "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" hadis-i şerifi, bu ibadetin temel dayanağını oluşturur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki en net uyarısı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmanın haram olduğudur; dolayısıyla 6 gün orucuna en erken bayramın ikinci günü başlanabilir. Bu orucun uygulanışında büyük bir esneklik mevcuttur; dileyenler 6 günü hiç ara vermeden peş peşe tutabilirken, dileyenler ise Şevval ayı çıkana kadar aralıklı günlerle bu süreyi tamamlayabilirler. Önemli olan tek kriter, Şevval ayı sona ermeden toplamda 6 günün oruçlu geçirilmiş olmasıdır.

Niyet ve kaza orucu meselesinde ise Diyanet'in çizgisi oldukça keskindir. Bir günün orucunda hem kaza (Ramazan'dan kalan borç) hem de nafile (Şevval orucu) niyetinin birleştirilmesi geçerli kabul edilmez. Kişi o gün tuttuğu oruç için bu iki niyetten yalnızca birini seçmelidir. Eğer kişi "Ramazan kazasına" niyet ederse, tuttuğu oruç farz olan borcundan düşer ancak bu 6 günlük sünnet sevabını ayrıca almak isterse başka günlerde nafile niyetli oruçlarını tutması gerekir. Şevval ayında nafile oruca niyet etmek için ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar her türlü yeme, içme ve orucu bozan hallerden kaçınmak yeterlidir.