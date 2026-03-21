Canlı altın fiyatları 21 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram altın ne kadar?

Hafta sonuna girilirken altın fiyatlarındaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. 21 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Kapalıçarşı piyasasında gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Altın fiyatları; ABD ekonomisinden gelen veriler, merkez bankası kararları ve döviz kurundaki hareketlilikten etkileniyor. Özellikle ons altın fiyatındaki değişimler, gram altın fiyatına doğrudan yansıyor. Ekonomistler, yatırımcıların anlık fiyat değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini ve piyasaları düzenli takip etmenin önem taşıdığını vurguluyor. Peki, Gram altın ne kadar? İşte, 21 Mart 2026 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.401,46 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.405,40 TL

21 MART CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,25 (Alış) - 44,33 (Satış)

◼EURO: 51,26 (Alış) - 51,34 (Satış)

◼STERLİN: 59,07 (Alış) - 59, 26 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.401,46 TL 6.405,40 TL Çeyrek Altın 10.860,00 TL 11.488,00 TL Yarım Altın 21.721,00 TL 22.907,00 TL Tam Altın 44.747,74 TL 45.665,78 TL Ata Altın 46.146,11 TL 47.346,73 TL 22 Ayar Bilezik 6.227,82 TL 6.424,44 TL Gümüş 96,47 TL 96,60 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Mart Cumartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.