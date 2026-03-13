CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Libero TV beğeni topladı

Libero TV beğeni topladı

Premium spor içeriği ve topluluk deneyimini bir araya getiren Libero TV, dijital spor yayıncılığında yükselen küresel trendin Türkiye’deki güçlü örneklerinden biri olarak gösterildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Libero TV beğeni topladı
Premıum spor içeriği ve topluluk deneyimini buluşturan Libero TV modeli, dijital spor yayıncılığında yükselen küresel trendin Türkiye'deki güçlü örneklerinden biri olarak gösterildi. YouTube Türkiye Genel Merkezi'nde, reklamverenleri, içerik üreticilerini ve yayıncıları buluşturan etkinlikte spor içeriklerinin dijitalde nasıl dönüşmekte olduğuna dair dikkat çeken örnek olarak 2 ay önce kurulan Libero TV gösterildi. Libero TV yöneticisi Onur Yıldırım ve YouTube Türkiye İş Ortakları Yöneticisi Bora Başman bir tanıtım yaptı. Onur Yıldırım, spor izleme alışkanlıklarının değiştiğini ve spor içeriğinin maç anlatımıyla sınırlı kalmadığını; yorum, analiz ve topluluk etkileşimiyle devam eden bir deneyime dönüştüğünü vurguladı. Yıldırım, "Spor izleyicisi sadece maç izlemiyor. Analiz, yorum ve topluluk etkileşimiyle birlikte bir deneyim arıyor. Libero'da izleyicilerle grubunun parçası olma hissi veriyoruz" dedi. Yıldırım, Türkiye Kupası ve Dünya Kupası içerik üreticileri ile çok yakın çalışacaklarını belirtti.
F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem: Okullar tatil edildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'da yıldız ismin maaşına zam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:43
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:40
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 01:34
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! 01:34
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 01:34
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 01:34
Daha Eski
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 01:34
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 01:34
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 01:34
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 01:34
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 01:34
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 01:34