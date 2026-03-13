Libero TV beğeni topladı

Premium spor içeriği ve topluluk deneyimini bir araya getiren Libero TV, dijital spor yayıncılığında yükselen küresel trendin Türkiye’deki güçlü örneklerinden biri olarak gösterildi.
Premıum spor içeriği ve topluluk deneyimini buluşturan Libero TV modeli, dijital spor yayıncılığında yükselen küresel trendin Türkiye'deki güçlü örneklerinden biri olarak gösterildi. YouTube Türkiye Genel Merkezi'nde, reklamverenleri, içerik üreticilerini ve yayıncıları buluşturan etkinlikte spor içeriklerinin dijitalde nasıl dönüşmekte olduğuna dair dikkat çeken örnek olarak 2 ay önce kurulan Libero TV gösterildi. Libero TV yöneticisi Onur Yıldırım ve YouTube Türkiye İş Ortakları Yöneticisi Bora Başman bir tanıtım yaptı. Onur Yıldırım, spor izleme alışkanlıklarının değiştiğini ve spor içeriğinin maç anlatımıyla sınırlı kalmadığını; yorum, analiz ve topluluk etkileşimiyle devam eden bir deneyime dönüştüğünü vurguladı. Yıldırım, "Spor izleyicisi sadece maç izlemiyor. Analiz, yorum ve topluluk etkileşimiyle birlikte bir deneyim arıyor. Libero'da izleyicilerle grubunun parçası olma hissi veriyoruz" dedi. Yıldırım, Türkiye Kupası ve Dünya Kupası içerik üreticileri ile çok yakın çalışacaklarını belirtti.