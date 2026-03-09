Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Mart Sayısal Loto sonuçları

CANLI SKOR ANA SAYFA
9 Mart 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiye tutarı rekor seviyeye ulaşırken, milyonlarca vatandaş "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "9 Mart kazanan numaralar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayınlanan çekilişin ardından belirlenen 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar sonuçları ile bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 22:49
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için 9 Mart 2026 tarihli sonuçlar açıklandı. Şans oyunu severler çekilişin ardından "9 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta binlerce kişinin büyük ikramiye hayaliyle kupon doldurduğu Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilerek Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanıyor.

7 - 23 - 38 - 55 - 57 - 90 JOKER: 87 SÜPERSTAR: 29

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı!
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra...
DİĞER
Kimse bunu beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin evi ezber bozdu!
Başkan Erdoğan'dan İran'a uyarı: Kimse yanlış hesap yapmamalı
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi!
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı!
Fotomaç Keşfet
