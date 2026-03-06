Bu hafta cuma namazı saati 6 Mart 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

Cuma günü Müslümanlar için haftanın en mübarek günlerinden biri olarak kabul edilir. 6 Mart 2026 tarihinde kılınacak cuma namazı için vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi doğrultusunda her şehir için farklı saatlerde cuma namazı kılınacak. Cuma namazı saat kaçta?" ve "Bu hafta cuma namazı kaç dakika sürer?" soruları internet üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimine göre her il için cuma namazı saatleri açıklandı. İşte, 6 Mart 2026 cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi internet sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden paylaşılan bilgilere göre Türkiye genelinde her il için cuma namazı saatleri belli oldu. Şehirlerin coğrafi konumuna göre namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösterebiliyor.

Türkiye'nin en büyük üç şehrinde 6 Mart 2026 Cuma günü için belirlenen cuma namazı saatleri ise şu şekilde:

İstanbul: 13:20

13:20 Ankara: 13:05

13:05 İzmir: 13:28

Cuma namazı, öğle namazı vaktinin girmesiyle birlikte kılınmaya başlanıyor. Bu nedenle her şehirde cuma vakti farklı saatlerde gerçekleşebiliyor. Vatandaşlar bulundukları ilin cuma namazı saatlerini Diyanet'in yayımladığı namaz vakitleri takvimi üzerinden öğrenebiliyor.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi camiden camiye ve hutbenin uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanmaktadır.

Namazın süresi; hutbenin uzunluğu, cemaat yoğunluğu ve namaza katılan kişilerin farzdan sonra kıldıkları ek namazlara göre farklılık gösterebilir. Bazı cemaatler farz namazdan sonra zühr-ü ahir ve son sünnet namazlarını da kıldıkları için süre biraz daha uzayabilmektedir. Bu nedenle cuma namazına gidecek vatandaşların camiye erken gitmeleri ve hutbeyi kaçırmamak için namaz saatinden önce hazır bulunmaları tavsiye edilmektedir.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA HUTBESİ KONUSU: ZEKÂT VE FITIR SADAKASI

Muhterem Müslümanlar!

Malımız, mülkümüz, sahip olduğumuz bütün imkânlarımız Yüce Rabbimiz tarafından bizlere verilmiş birer emanettir. Bu emanetlerin şükrünü eda etmek; varlıklarımızı ihtiyaç sahipleriyle, yetim, öksüz ve kimsesizlerle paylaşmakla gerçekleşebilir. İşte bu emanet bilincinin ibadete dönüşmüş hali, zekât ve fıtır sadakasıdır.

Aziz Müminler!

Zekât, İslam'ın beş temel esasından biridir. Zekât, sadece bir bağış değil, bizzat Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiş bir ibadettir. İnsanın malını eksilten değil, bereketlendiren ilahi bir nimettir.[1] "Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir pay vardır"[2] ayetinde buyrulduğu üzere zekât, fakiri minnet altında bırakan bir lütuf değil, ona hakkını teslim etmektir.

Kıymetli Müslümanlar!

Zekât, müminler arasında yardımlaşma ve dayanışma, rahmet ve şefkat köprüleri kurar. Birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olur. Kardeşliğin gönüllerde, hanelerde ve sofralarda hissedilmesini sağlar. Bu yönüyle zekât, toplumsal barış, huzur ve dayanışmaya büyük katkı sunar.

Zekât vermek, kişiyi bencillikten, hasetten ve cimrilikten arındırır. Zekât, insanın; içindeki mal sevgisini ve dünya hırsını dizginlemesine, günahlarından arınmasına yardımcı olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "…Zekât, suyun ateşi söndürdüğü gibi hata ve günahları silip yok eder."[3]

Değerli Müminler!

Fitre olarak bildiğimiz fıtır sadakası ise; Ramazan-ı şerife ulaşmanın, bayrama kavuşmanın şükrüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bayram namazımızı kılmadan önce fıtır sadakalarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı emretmektedir.[4] Zira fıtır sadakası ile Ramazan Bayramı; merhamet ve muhabbetin, neşe ve sevincin toplumun tamamına yayıldığı müstesna bir zaman dilimine dönüşmektedir.

Aziz Müslümanlar!

Zekât ve fıtır sadakasında esas olan; önce kişinin, çevresinden ihtiyaç sahibi akrabalarını ve komşularını gözetmesidir. Sonra da yardımlarını mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerine ulaştırmasıdır. Bugün bize düşen, içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı şerifi vesile kılarak zekât ve fitrelerimizle bir fakirin sofrasını şenlendirmektir. Bir borçlunun yükünü hafifletmektir. Yolda kalmışa el uzatmaktır. Bir yetimin, bir öksüzün ve bir garibin yüzünü güldürmektir. Mazlumların yanında yer almaya, onlara umut olmaya devam etmektir. Böylelikle Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği imkânları ebedi kazanca dönüştürmektir.

Hutbemizi Cenâb-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimesi ile bitiriyoruz: "Namazı kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür."[5]

[1] Bakara, 2/276.

[2] Zâriyât, 51/19.

[3] Tirmizî, Cum'a, 79.

[4] Buhârî, Zekât, 70.

[5] Bakara, 2/110.