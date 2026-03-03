ANKARA TOKİ kura çekimi canlı izle | 3 Mart 2026 Ankara kura çekilişi saat kaçta?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI | Ankara'da ev sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaşın beklediği an geldi. 3 Mart Salı günü, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan kura çekimi, Ankara'nın konut piyasasına tarihi bir dokunuş yapacak. Toplamda 31 binden fazla konutun dağıtılacağı bu dev organizasyon, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve genç kategorilerinde yapılan çekilişlerle Ankara'nın yeni sahipleri tek tek ilan edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin Ankara etabına başvuruda bulunanlar için TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın linki ve detayları derledik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ankara TOKİ kura çekilişi 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Çekilişlerin gün içerisinde tamamlanması ve Merkez dahil tüm ilçelerin hak sahiplerinin gün içinde belirlenmesi planlanıyor.

Kura çekimini anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için resmi yayın kanalları şunlardır:

TOKİ TV YouTube Kanalı: Noter huzurundaki çekiliş tüm detaylarıyla kesintisiz olarak yayınlanıyor. 👉TOKİ TV Youtube kanalı için tıklayın👈

ANKARA TOKİ HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ankara Merkez (Etimesgut,Gölbaşı, Mamak,Pursaklar,Sincan): 21.780 Konut

Sincan Temelli: 4000 Konut

Akyurt: 150 Konut

Ayaş: 150 Konut

Bala: 110 Konut

Beypazarı: 750 Konut

Çamlıdere: 200 Konut

Çubuk: 500 Konut

Elmadağ: 500 Konut

Evren: 41 Konut

Güdül: 142 Konut

Haymana: 150 Konut

Kahramankazan: 300 Konut

Kalecik: 150 Konut

Kızılcahamam: 150 Konut

Nallıhan: 200 Konut

Nallıhan Çayırhan: 100 Konut

Polatlı: 1500 Konut

Şereflikoçhisar: 200 Konut

