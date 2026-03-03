ANKARA TOKİ kura çekimi canlı izle | 3 Mart 2026 Ankara kura çekilişi saat kaçta?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI | Ankara'da ev sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaşın beklediği an geldi. 3 Mart Salı günü, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan kura çekimi, Ankara'nın konut piyasasına tarihi bir dokunuş yapacak. Toplamda 31 binden fazla konutun dağıtılacağı bu dev organizasyon, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve genç kategorilerinde yapılan çekilişlerle Ankara'nın yeni sahipleri tek tek ilan edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin Ankara etabına başvuruda bulunanlar için TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın linki ve detayları derledik.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ankara TOKİ kura çekilişi 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Çekilişlerin gün içerisinde tamamlanması ve Merkez dahil tüm ilçelerin hak sahiplerinin gün içinde belirlenmesi planlanıyor.
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Kura çekimini anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için resmi yayın kanalları şunlardır:
- TOKİ TV YouTube Kanalı: Noter huzurundaki çekiliş tüm detaylarıyla kesintisiz olarak yayınlanıyor.
- TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr ana sayfasındaki canlı yayın linki üzerinden takibat yapılabiliyor.
ANKARA TOKİ HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
- Ankara Merkez (Etimesgut,Gölbaşı, Mamak,Pursaklar,Sincan): 21.780 Konut
- Sincan Temelli: 4000 Konut
- Akyurt: 150 Konut
- Ayaş: 150 Konut
- Bala: 110 Konut
- Beypazarı: 750 Konut
- Çamlıdere: 200 Konut
- Çubuk: 500 Konut
- Elmadağ: 500 Konut
- Evren: 41 Konut
- Güdül: 142 Konut
- Haymana: 150 Konut
- Kahramankazan: 300 Konut
- Kalecik: 150 Konut
- Kızılcahamam: 150 Konut
- Nallıhan: 200 Konut
- Nallıhan Çayırhan: 100 Konut
- Polatlı: 1500 Konut
- Şereflikoçhisar: 200 Konut
ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?
Çekilişin hemen ardından adınızın listede olup olmadığını öğrenmek için:
- e-Devlet Üzerinden: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına T.C. kimlik numaranızla giriş yapın.
- talep.toki.gov.tr: Ankara ilini seçerek isim listenizi (PDF) kontrol edin.
- SMS: Hak sahibi olan vatandaşlara TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.