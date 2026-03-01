CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 1 Mart bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

2026 yılı 1 Mart Pazar günü gram altın fiyatı, son jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ciddi bir yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda risk algısının artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, özellikle altın talebini artırdı. Yerel piyasalarda 24 ayar gram altın 7.400 TL sınırını aşarak işlem gördü ve rekor seviyelere yaklaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI | 2026 1 Mart'ta gram altın fiyatları, yılın en önemli jeopolitik olaylarından biri olarak nitelendirilen İran ve ABD arasındaki askeri gerilimlerin gölgesinde yükseldi. Türkiye piyasasında gram altın fiyatı 7.400 TL üzeri seviyelere çıkarak yatırımcı ilgisini artırdı. Özellikle güvenli liman taleplerinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları hem nakit hem vadeli piyasalarda belirgin prim yaptı. Uluslararası altın piyasalarında ise ons altın fiyatı yine 5.200 doların üzerinde seyrederek güçlü bir talep baskısına işaret ediyor. Yatırımcılar, küresel risklerin artmasına bağlı olarak hisse senetlerinden çıkıp altın ve benzeri düşük riskli enstrümanlara yöneliyor. Pek, gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? 1 Mart Pazar altın fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.434,92 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.435,91 TL

1 MART PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,91 (Alış) - 43,94 (Satış)

◼EURO: 51,91 (Alış) - 51,98 (Satış)

◼STERLİN: 59,18 (Alış) - 59,31 (Satış)

Kapalı Çarşı altın fiyatları 1 Mart 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 238 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 238 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,35, bileşik getirisi yüzde 36,13 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7693, satışta 43,9447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7720, satışta 43,9474 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1805, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 156,100 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları canlı kur takibi | Gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (1 MART 2026)

Gram Altın Alış: 7.434,92₺

Gram Altın Satış: 7.435,91₺

Çeyrek Altın Alış: 12.235,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.403,00₺

Yarım Altın Alış: 24.470,00₺

Yarım Altın Satış: 24.791,00₺

Tam Altın Alış: 47.534,08₺

Tam Altın Satış: 48.504,87₺

Ata Altın Alış: 49.019,52₺

Ata Altın Satış: 50.290,32₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.816,37₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.878,46₺

Gümüş Alış: 132,48₺

Gümüş Satış: 132,58₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Mart Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
Saran'dan dev golcü hamlesi!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
ABD ve İsrail İran'ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:23
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 01:23
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:23
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 01:23