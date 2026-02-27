Canlı altın fiyatları | 27 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 27 Şubat 2026 Cuma sabahında altın borsası, dünkü yoğun alıcılı seyrin ardından yerini daha temkinli bir tabloya bıraktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, kilogram bazında altın fiyatları önceki kapanış seviyesinin altına sarkarak 7 milyon 440 bin lira bandına çekildi. Yüzde 0,7'lik bu düşüş, küresel piyasalardaki ons altın hareketliliğinin yanı sıra yurt içinde kâr realizasyonu (kâr satışı) yapan yatırımcıların etkisiyle gerçekleşti. Piyasa uzmanları, bu geri çekilmeyi kalıcı bir düşüşten ziyade sağlıklı bir teknik düzeltme olarak nitelendirirken; serbest piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarında da bu gerilemeye paralel olarak daha sakin bir seyir gözleniyor. İşte Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.315,05 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.315,95 TL

27 ŞUBAT CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,93 (Alış) - 43,97 (Satış)

◼EURO: 51,88 (Alış) - 51,94 (Satış)

◼STERLİN: 59,31 (Alış) - 59,35 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 145 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 145 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 440 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,45, bileşik getirisi yüzde 36,25 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7720, satışta 43,9474 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7581, satışta 43,9335 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3503 ve dolar/yen paritesi 156,079 düzeyinde seyrediyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 71,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (27 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.315,05₺

▶Gram Altın Satış: 7.315,95₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.058,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.202,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.116,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.388,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.276,38₺

▶Tam Altın Satış: 48.231,17₺

▶Ata Altın Alış: 48.753,77₺

▶Ata Altın Satış: 50.006,55₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,39₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.797,79₺

▶Gümüş Alış: 126,89₺

▶Gümüş Satış: 126,99₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Şubat Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.