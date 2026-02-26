Canlı altın fiyatları | 26 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Şubat 2026 sabahında altın borsası, son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine şahitlik ediyor. Sınırlı geri çekilmenin ardından rotasını tekrar yukarı kıran 'güvenli liman', sergilediği yüzde 0,8'lik artış performansı ile 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesinden işlem görerek yeni bir rekor denemesi için sinyal verdi. Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlar ve jeopolitik gerilimlerin ons altını desteklediğini, yurt içinde ise döviz kurlarındaki hareketliliğin kilogram bazlı fiyatları bu noktaya taşıdığını belirtiyor. 7,5 milyon lira sınırına sembolik bir mesafe bırakan bu tablo, kuyumcularda ve Kapalıçarşı'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İşte 26 Şubat Perşembe serbest piyasada son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.311,14 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.312,06 TL

26 ŞUBAT SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,86 (Alış) - 43,88 (Satış)

◼EURO: 51,90 (Alış) - 52,01 (Satış)

◼STERLİN: 59,60 (Alış) - 59,67 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 193 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 193 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 489 bin 999 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,44, bileşik getirisi yüzde 36,23 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7581, satışta 43,9335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7469, satışta 43,9222 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3522 ve dolar/yen paritesi 156,493 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 70,652 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.311,14₺

▶Gram Altın Satış: 7.312,06₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.041,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.192,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.083,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.369,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.382,46₺

▶Tam Altın Satış: 48.339,28₺

▶Ata Altın Alış: 48.863,16₺

▶Ata Altın Satış: 50.118,64₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.725,52₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.784,11₺

▶Gümüş Alış: 125,18₺

▶Gümüş Satış: 125,32₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Şubat Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.