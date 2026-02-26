CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 26 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

Canlı altın fiyatları | 26 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

Altın piyasası, haftanın dördüncü işlem gününe güçlü bir yükseliş ivmesiyle başlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı, önceki gün kaydedilen kapanışa oranla yüzde 0,8 değer kazanarak 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve yurt içindeki talep artışıyla beslenen bu primli seyir, altını yeniden 7,5 milyon liralık kritik psikolojik sınırın eşiğine getirdi. Piyasalarda işlem hacmi bu yükselişle birlikte hız kazanırken, gram ve çeyrek altın fiyatları da ekranlara yeşil renkte yansımaya devam ediyor. İşte 26 Şubat Perşembe Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:54
Canlı altın fiyatları | 26 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Şubat 2026 sabahında altın borsası, son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine şahitlik ediyor. Sınırlı geri çekilmenin ardından rotasını tekrar yukarı kıran 'güvenli liman', sergilediği yüzde 0,8'lik artış performansı ile 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesinden işlem görerek yeni bir rekor denemesi için sinyal verdi. Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlar ve jeopolitik gerilimlerin ons altını desteklediğini, yurt içinde ise döviz kurlarındaki hareketliliğin kilogram bazlı fiyatları bu noktaya taşıdığını belirtiyor. 7,5 milyon lira sınırına sembolik bir mesafe bırakan bu tablo, kuyumcularda ve Kapalıçarşı'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İşte 26 Şubat Perşembe serbest piyasada son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.311,14 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.312,06 TL

26 ŞUBAT SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,86 (Alış) - 43,88 (Satış)

◼EURO: 51,90 (Alış) - 52,01 (Satış)

◼STERLİN: 59,60 (Alış) - 59,67 (Satış)

Kapalı Çarşı altın fiyatları 26 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 193 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 193 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 489 bin 999 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,44, bileşik getirisi yüzde 36,23 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7581, satışta 43,9335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7469, satışta 43,9222 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3522 ve dolar/yen paritesi 156,493 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 70,652 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları canlı kur takibi | Gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.311,14₺

Gram Altın Satış: 7.312,06₺

Çeyrek Altın Alış: 12.041,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.192,00₺

Yarım Altın Alış: 24.083,00₺

Yarım Altın Satış: 24.369,00₺

Tam Altın Alış: 47.382,46₺

Tam Altın Satış: 48.339,28₺

Ata Altın Alış: 48.863,16₺

Ata Altın Satış: 50.118,64₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.725,52₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.784,11₺

Gümüş Alış: 125,18₺

Gümüş Satış: 125,32₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Şubat Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Osimhen büyük karakter koydu Osimhen büyük karakter koydu 03:51
Helal olsun Helal olsun 03:50
Harika Barış Harika Barış 03:49
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Daha Eski
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Büyük kral Büyük kral 03:43
Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı 03:33
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 03:33
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 03:33
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 03:33