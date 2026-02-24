CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Uşak kura sonuçları 2026 | Kazanlar (asil ve yedekler) isim listesi

TOKİ Uşak kura sonuçları 2026 | Kazanlar (asil ve yedekler) isim listesi

Uşak TOKİ kura sonuçları 24 Şubat 2026 isim listesi sorgulama ekranı bugün binlerce vatandaşın erişimine açıldı! Merkez, Banaz, Eşme, Ulubey ve Sivaslı başta olmak üzere Uşak genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 558 sosyal konutun hak sahipleri, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen dev çekilişle belirlendi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen asil ve yedek kazananlar listesi, eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine yüklendi. İşte T.C. kimlik numarası ile Uşak TOKİ kura sonuçları öğrenme ekranı ve ilçe ilçe tam isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:31
TOKİ Uşak kura sonuçları 2026 | Kazanlar (asil ve yedekler) isim listesi

UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI | Uşak'ta sosyal konut bekleyen binlerce vatandaş için kura maratonu, 24 Şubat Salı günü saat 11.00'de başladı. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılan çekilişler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanarak tüm şeffaflığıyla vatandaşlara sunuldu. Proje, Uşak Merkez'de 1.570 konutluk dev kontenjanın yanı sıra, ilçelerdeki sosyal konut ihtiyacına da can suyu oldu. Peki TOKİ Uşak kura sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte kazanan asil ve yedeklerin ilçelere göre sıralı tam listesi...

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı | e-DEVLET

TOKİ Uşak kura sonuçları 2026

TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Uşak kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

  • e-Devlet Sorgulama: e-Devlet resmi internet adresinden giriş yaparak, arama çubuğuna 'Kura Sonucu Sorgulama' yazıp TOKİ hizmetine tıklayınız.
  • TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde bulunan sorgulama butonuna basarak T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu görebilirsiniz.
  • İsim Listeleri: Gün sonunda noter onaylı PDF listeleri TOKİ'nin resmi sayfasında "Duyurular" kısmında yayınlanacaktır.

TOKİ Uşak kurası kazanlar isim listesi

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | İLÇELERE GÖRE

  • UŞAK MERKEZ 1570 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN
  • BANAZ 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN
  • EŞME 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN
  • KARAHALLI 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN
  • SİVASLI 94 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN
  • SİVASLI (PINARBAŞI) 94 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN
  • ULUBEY 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

TOKİ Uşak kura sonuçları sorgulama ekranı (e-devlet)

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

a) Hak Sahipliği Onayı: Kurada ismini gören vatandaşların ilk durağı e-Devlet üzerindeki "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranı olmalıdır. Burada isminizin karşısında "Asil Hak Sahibi" ibaresini gördüğünüzde süreciniz resmiyet kazanmış demektir.

b) Sözleşme ve Peşinat Süreci: Bundan sonraki adımda TOKİ'nin resmi web sitesinde ilan edilecek olan "Sözleşme İmzalama Takvimi" beklenecektir. Bu aşamada konut bedelinin %10'u peşinat olarak yatırılacak ve kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünecektir.

TOKİ Uşak kura sonuçları sıralı tam liste

BAŞVURU ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

a) Başvuru ücreti ne zaman iade edilir?: Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için 500 TL'lik başvuru bedeli iade süreci, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başlar. Uşak çekilişleri bugün yapıldığı için ödemelerin yaklaşık 2-3 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yansıması beklenmektedir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır?: Başvuruyu hangi banka aracılığıyla yaptıysanız (Ziraat Bankası veya Halkbank) o bankanın ATM'si üzerinden "Kartsız İşlemler" menüsüyle veya internet bankacılığı üzerinden T.C. kimlik numaranızla iadenizi talep edebilirsiniz.

