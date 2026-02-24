TOKİ Uşak kura sonuçları 2026 | Kazanlar (asil ve yedekler) isim listesi

UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI | Uşak'ta sosyal konut bekleyen binlerce vatandaş için kura maratonu, 24 Şubat Salı günü saat 11.00'de başladı. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılan çekilişler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanarak tüm şeffaflığıyla vatandaşlara sunuldu. Proje, Uşak Merkez'de 1.570 konutluk dev kontenjanın yanı sıra, ilçelerdeki sosyal konut ihtiyacına da can suyu oldu. Peki TOKİ Uşak kura sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte kazanan asil ve yedeklerin ilçelere göre sıralı tam listesi...

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı | e-DEVLET

TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Uşak kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama: e-Devlet resmi internet adresinden giriş yaparak, arama çubuğuna 'Kura Sonucu Sorgulama' yazıp TOKİ hizmetine tıklayınız.

e-Devlet resmi internet adresinden giriş yaparak, arama çubuğuna 'Kura Sonucu Sorgulama' yazıp TOKİ hizmetine tıklayınız. TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde bulunan sorgulama butonuna basarak T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu görebilirsiniz.

toki.gov.tr adresinde bulunan sorgulama butonuna basarak T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu görebilirsiniz. İsim Listeleri: Gün sonunda noter onaylı PDF listeleri TOKİ'nin resmi sayfasında "Duyurular" kısmında yayınlanacaktır.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | İLÇELERE GÖRE

UŞAK MERKEZ 1570 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

1570 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN BANAZ 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN EŞME 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN KARAHALLI 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN SİVASLI 94 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

94 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN SİVASLI (PINARBAŞI) 94 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

94 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ULUBEY 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

a) Hak Sahipliği Onayı: Kurada ismini gören vatandaşların ilk durağı e-Devlet üzerindeki "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranı olmalıdır. Burada isminizin karşısında "Asil Hak Sahibi" ibaresini gördüğünüzde süreciniz resmiyet kazanmış demektir.

b) Sözleşme ve Peşinat Süreci: Bundan sonraki adımda TOKİ'nin resmi web sitesinde ilan edilecek olan "Sözleşme İmzalama Takvimi" beklenecektir. Bu aşamada konut bedelinin %10'u peşinat olarak yatırılacak ve kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünecektir.

BAŞVURU ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

a) Başvuru ücreti ne zaman iade edilir?: Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için 500 TL'lik başvuru bedeli iade süreci, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başlar. Uşak çekilişleri bugün yapıldığı için ödemelerin yaklaşık 2-3 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yansıması beklenmektedir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır?: Başvuruyu hangi banka aracılığıyla yaptıysanız (Ziraat Bankası veya Halkbank) o bankanın ATM'si üzerinden "Kartsız İşlemler" menüsüyle veya internet bankacılığı üzerinden T.C. kimlik numaranızla iadenizi talep edebilirsiniz.