Survivor kim elendi? 22 Şubat 2026 adaya kim veda etti?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da 22 Şubat 2026 akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın sonunda bir yarışmacı daha adaya veda etti. Survivor'da kim elendi? Survivor kim gitti? sorularının cevabı merak ediliyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ve stratejik hamleler eleme sürecine damga vurdu. Ayrıca aynı bölümde oynanan ödül oyununda kazanan takım da belli oldu. Ödül oyunu sonucu, haftanın moral dengelerini değiştirdi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az oyu alan isim Survivor macerasını noktaladı. Ödül oyununda ise takımlar parkurda büyük mücadele verdi ve kazanan takım ödülün sahibi oldu.

EREN Mİ ENGİNCAN MI?

Survivor'da 22 Şubat 2026 akşamı oynanan eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim belli oldu. Engincan ile Eren arasında gerçekleşen kritik mücadelede kazanan taraf Engincan oldu. Zorlu parkurda üstün performans sergileyen Engincan, yarışmadaki yoluna devam etmeyi başardı.

👉Eleme gecesinde kader konseyi sonrası yapılan oylama ve düello karşılaşmasının ardından Eren, Survivor hayallerine veda etti.