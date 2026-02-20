TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2026 | e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde Gaziantep etabı tamamlandı. 20 Şubat 2026 sabahı saat 14.00 itibarıyla Kamil Ocak Spor Salonu'nda noter denetiminde başlayan çekilişler, Gaziantep'in konut ihtiyacına dev bir katkı sunuyor. Toplam 10 bin 24 gibi rekor bir kontenjanın ayrıldığı Gaziantep'te, kura kürelerinden çıkan her isim salonu dolduran binlerce vatandaş için umut oldu. Şeffaflık gereği TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kura töreninin ardından, kesinleşen isim listeleri e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sorgulama sayfalarına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Gaziantep kura çekilişi ve kazananlar isim listesi...

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA (e-DEVLET)

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Kura sonuçlarını öğrenmek için iki güvenilir ve resmi kanal bulunmaktadır. İşte bu kanallar üzerinden sorgulama yapmanın en kısa yolları:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: Vatandaşların en çok tercih ettiği ve sonuçların anlık olarak düştüğü yöntem budur.

Adım 1: e-Devlet resmi internet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

e-Devlet resmi internet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. Adım 2: T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Adım 3: Arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" yazın.

Arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" yazın. Adım 4: Çıkan ekranda başvuru yaptığınız projeyi seçin. Burada "Asil Hak Sahibi Oldunuz", "Yedek Hak Sahibi Oldunuz" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibarelerinden birini göreceksiniz.

2. TOKİ Resmi Web Sitesi Üzerinden Sorgulama Eğer tüm isim listesini (kimler kazanmış, yedekler kimler) görmek isterseniz bu yöntemi kullanmalısınız.

Adım 1: toki.gov.tr adresine giriş yapın.

toki.gov.tr adresine giriş yapın. Adım 2: Ana sayfada yer alan "Satış & Duyurular" veya doğrudan "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayın.

Adım 3: İlgili il ve projeyi (Örn: Gaziantep Şahinbey 4200 Konut) seçin.

İlgili il ve projeyi (Örn: Gaziantep Şahinbey 4200 Konut) seçin. Adım 4: Noter onaylı PDF İsim Listesi'ni indirerek arama (Ctrl+F) yaparak isminizi kontrol edin.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

GAZİANTEP MERKEZ (ŞAHİNBEY,ŞEHİTKAMİL) 12000 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ARABAN 80 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN İSLAHİYE 330 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN KARKAMIŞ 30 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN NİZİP 750 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN NURDAĞI 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN GAZİANTEP OĞUZELİ 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN YAVUZELİ 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR NE YAPMALI?

a) Başvuru ücreti ne zaman iade edilir?

Kurada ismi çıkmayan (asil veya yedek listeye giremeyen) vatandaşlar için iade süreci, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başlar. Gaziantep çekilişleri 20 Şubat'ta tamamlandığı için ödemelerin yaklaşık 26-27 Şubat tarihlerinde hesaplara yansıması beklenmektedir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır?

Başvuruyu hangi banka aracılığıyla yaptıysanız (Ziraat Bankası veya Halkbank) o bankanın internet sitesi, ATM'si veya şubesi üzerinden iadenizi alabilirsiniz. IBAN numaranızın mutlaka başvuru sahibinin adına kayıtlı olması gerekmektedir.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

a) Hak Sahipliği Sorgulama ve Sözleşme Takibi

Kurada ismini gören vatandaşların ilk yapması gereken, e-Devlet üzerinden "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranını kontrol etmektir. Durumunuz "Asil" olarak onaylandıktan sonra, TOKİ'nin resmi sitesinde yayınlanacak olan "Sözleşme İmzalama Takvimi"ni beklemeniz gerekmektedir.

b) Peşinat ve Vade Süreci

Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'u peşinat olarak bankaya yatırılacak ve kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünecektir. Gaziantep'teki 2+1 daireler için taksitlerin yaklaşık 8.500 TL - 9.000 TL bandından başlaması öngörülüyor.