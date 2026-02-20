TOKİ Çanakkale kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Çanakkale için beklenen an geldi. 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında düzenlenen törenle, Çanakkale merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 276 konutun yeni sahipleri belirlendi. Kura sonuçlarının noter onayından geçmesinin ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ve ilçelere göre asil ve yedekler isim listeleri...

👉TOKİ Çanakkale kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çanakkale'de noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda Çanakkale projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

ÇANAKKALE TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 3 bin 276 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.