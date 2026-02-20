CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Çanakkale kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Çanakkale kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan Çanakkale ile devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çanakkale merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 276 konutun hak sahipleri, 20 Şubat 2026 Cuma günü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Binlerce vatandaşın ekran başında takip ettiği kura çekiminin ardından, asil ve yedek isim listeleri erişime açıldı. İşte e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı ve Çanakkale TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 14:12
TOKİ Çanakkale kura sonuçları: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Çanakkale için beklenen an geldi. 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında düzenlenen törenle, Çanakkale merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 276 konutun yeni sahipleri belirlendi. Kura sonuçlarının noter onayından geçmesinin ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları ve ilçelere göre asil ve yedekler isim listeleri...

👉TOKİ Çanakkale kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ Çanakkale kura sonuçları 2026

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çanakkale'de noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

  • turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

  • T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

  • Açılan ekranda Çanakkale projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

  • www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

  • Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

  • Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

TOKİ Çanakkale asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

ÇANAKKALE TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 3 bin 276 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

ÇANAKKALE MERKEZ 1350 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE AYVACIK 250 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE BİGA 450 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE BİGA KARABİGA 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE ÇAN 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE EZİNE 450 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE GELİBOLU 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

ÇANAKKALE YENİCE KALKIM 76 konut | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

F.Bahçe'den Skriniar açıklaması!
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 14:38
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 13:41
Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! 13:37
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 11:58
Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! 12:03
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! 12:06
Daha Eski
Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı 12:24
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 12:38
EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! 13:16
"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" "Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" 08:50
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? 09:05
G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro... G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro... 09:46