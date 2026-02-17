TOKİ Konya kura sonuçları 2026 | Kazananların isimleri: Asil ve yedekler sıralı tam liste

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde en geniş kontenjanlardan birine sahip olan Konya etabında çekilişler tamamlandı. 17 Şubat 2026 itibarıyla sonuçlanan kura çekimiyle; Konya Merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) başta olmak üzere Akşehir'den Ereğli'ye, Seydişehir'den Cihanbeyli'ye kadar tüm ilçelerde ev sahibi olacak 15 bin 200 şanslı aile belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerde, ismi çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, kesinleşen listeler noter onayının ardından sorgulama sistemlerine aktarıldı. İşte TOKİ Konya kura sonuçları ve kazananların isim listesi...

Konya kura çekimi sonrası adınızın listede olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranızla [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın. Arama kısmına "TOKİ Kura Sonucu" yazarak ilgili hizmete gidin.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden ilçe ilçe yayınlanan PDF isim listelerini kontrol edin.

SMS Kontrolü: Hak sahibi olan vatandaşların bir kısmına TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir; ancak en kesin sonuç e-Devlet üzerinden görülmektedir.

Konya TOKİ kura çekilişinde ismi "Asil" veya "Yedek" olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedeli olarak yatırdıkları 500 TL'yi geri alabilecekler. İade süreciyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

İade Zamanı: Ücret iadeleri, kura çekilişinin tamamlanıp noter onayının alınmasından yaklaşık 5 iş günü sonra başlamaktadır. Konya kurası 17 Şubat'ta tamamlandığı için iadelerin önümüzdeki hafta itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.

Ziraat Bankası Üzerinden Başvuranlar: Ziraat Bankası şubelerinden veya mobil bankacılık üzerinden başvuru yapanlar, iadelerini bankanın internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" ekranından veya ATM'lerden "Kartsız İşlemler" menüsü aracılığıyla alabilirler.

Halkbank Üzerinden Başvuranlar: Halkbank aracılığıyla başvuran vatandaşlar, iadelerini Halkbank ATM'lerinden T.C. kimlik numaraları ile kartsız olarak veya şubelere kimlikleri ile müracaat ederek tahsil edebilirler.

E-Devlet Üzerinden İptal: Eğer kuradan önce başvurunuzu iptal ettiyseniz, iade süreci yine kura çekimi sonrasındaki takvime göre işleyecektir.

Önemli Uyarı: TOKİ, ücret iadesi için vatandaşları telefonla arayıp hesap numarası veya şifre talep etmez. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı; iade işlemleri sadece bankaların resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilmelidir.