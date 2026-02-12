CANLI SKOR ANA SAYFA
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de teravih namazı oldu. “Teravih namazı evde kılınır mı?”, “Teravih namazı kaç rekattır?” ve “Nasıl kılınır?” soruları sıkça araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 17:40
Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, Müslümanlar tarafından büyük bir hassasiyetle yerine getiriliyor. Teravih namazının kılınışı, kaç rekat olduğu, evde kılınıp kılınamayacağı ve ne zaman eda edildiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan nafile bir ibadettir. Genellikle iki ya da dört rekat halinde kılınır.

1. Rekat

Namaza başlarken eller kulak hizasına kaldırılır ve "Allahu Ekber" diyerek niyet edilir.

Sübhaneke duası okunur.

Eûzü-Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Ardından zammı sure ya da ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denilerek rükûya gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

"Semiallahu limen hamideh" denilerek doğrulup "Rabbena lekel hamd" denir.

Secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-A'lâ" okunur.

İki secde tamamlandıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

Besmele çekilerek Fatiha okunur.

Zammı sure ya da ayetler okunur.

Rükû ve secdeler birinci rekatta olduğu gibi yapılır.

Oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Sağ ve sola selam verilerek iki rekat tamamlanır.

Eğer namaz dört rekat kılınacaksa ilk oturuşta sadece Ettehiyyatü okunur ve üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Üçüncü ve dördüncü rekatlar ilk iki rekat gibi kılınır. Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

📌 Teravih cemaatle kılınırken Fatiha ve sureleri imam sesli okur, cemaat dinler.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden günümüze kadar cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Günümüzde Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde bu uygulama devam etmektedir. Ancak sağlık, yoğunluk veya farklı sebeplerle teravih namazı evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat olarak da kılınabilir. Bu durumda da sünnet yerine getirilmiş olur. Teravih namazını iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletli kabul edilir.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazının vakti, yatsı namazının ardından başlayıp sabah namazına kadar devam eder. Uygulamada teravih namazı genellikle vitir namazından önce kılınmaktadır. Yatsı namazının farzı kılınmadan önce teravih veya vitir namazı kılınamaz. Eğer bu şekilde kılınırsa tekrar edilmesi gerekir.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Teravih namazının camide cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir. Ancak camiye gitme imkanı olmayan kişiler teravih namazını evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte cemaat halinde kılabilir.

KADINLAR TERAVİH NAMAZINI CAMİDE KILABİLİR Mİ?

Kadınların namazlarını evde kılmaları daha faziletli kabul edilse de gerekli hassasiyetlere dikkat edilmesi şartıyla camide cemaatle teravih namazı kılmalarında dini açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Teravih namazı, kadın ve erkek Müslümanlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilir. Bu, Peygamber Efendimizin düzenli olarak yerine getirdiği önemli sünnetlerden biridir. Hz. Peygamber, teravih namazını sahabelerle birlikte cemaatle kılmış, ancak ümmete farz olur endişesiyle daha sonra bu uygulamayı sürekli hale getirmemiştir.

