İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?
İstanbul'da 13 Şubat tarihinde uygulanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Vatandaşlar özellikle "İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunu araştırıyor.
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 18:50
İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU mah 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HÜRRİYET sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-GÜRPINAR mah AKGÜN, BAHÇEVAN, BELDİBİ, ERTUĞRUL, EVREN, GÜLDEM, HEYBETLİ, MİL, PEKMEZ, SERA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞEREF sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, ORHAN, POSTA, SALCI, YAVUZ, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS, ARDA, BURCU, BİROL, KINALI, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI, SEYHAN, ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, MURAT, MUSTAFA, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 12/02/2026 07:00:00 - 12/02/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜL, TINAZ, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 12/02/2026 08:00:00 - 12/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah DEFNE, KESTANE, KIZILCIK, MEHMET AKİF ERSOY, NAZIM, TAFLAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM sk bölgelerinde 12/02/2026 10:00:00 - 12/02/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
