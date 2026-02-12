CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 13 Şubat tarihinde uygulanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Vatandaşlar özellikle "İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunu araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 18:50
İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, ORHAN, POSTA, SALCI, YAVUZ, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS, ARDA, BURCU, BİROL, KINALI, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI, SEYHAN, ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, MURAT, MUSTAFA, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 12/02/2026 07:00:00 - 12/02/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜL, TINAZ, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 12/02/2026 08:00:00 - 12/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AKINALP, ALTINORDU, AYABA, AYDEMİR, AYDINER, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, BUHARA, DAĞHAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, TAMER, TÜCCAR, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 12/02/2026 00:02:00 - 12/02/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BAŞAK , BEYAZ, BUKET , BURCU , CAN , CEYLAN , DİDEM , GÜRPINAR, HIZIRBEY , HÜLYA, IŞIK, KARATEPE, LODOS, MAVİ MARMARA, SAHİL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, ALAGEYİK, ALTAY, ASMA, ATLAS, ATMACA, BALİBEY , BEYAZ YASEMİN, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, DENİZ, EBRU, EGE, FINDIK, GELİNCİK, GÖKALP, GÜLHAN, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HAKİMİYET, KANARYA, KARADENİZ, KAYA, KAYIN, KUĞU, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, NAR, NASİP, NAZ, NURTEPE, OKYANUS, ORMANCI, PALAMUT, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, SAKA, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇAKABEY, ÇULLUK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İSHAK PAŞA, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 12/02/2026 14:00:00 - 12/02/2026 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, FATİH, KAŞIKÇI sk bölgelerinde 12/02/2026 09:30:00 - 12/02/2026 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-EKİNOBA mah ARMAĞAN, CİVAN, DURMAZ, EFELER, ELİAÇIK, HÜRRİYET, MUSTAFA KEMAL, ORHAN VELİ, PİRİ REİS, ÖZTANIK sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, AKIN 1, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ERÇİL, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, HAKAN, HAN, KEMER, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RAFETBEY, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, CUMHURİYET 1, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, KEMER, KUDRET, MURAT 1, PAPAĞAN, SAKA, ÖLÇÜ, ÖVGÜ, ÖZEL sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU mah 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HÜRRİYET sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-GÜRPINAR mah AKGÜN, BAHÇEVAN, BELDİBİ, ERTUĞRUL, EVREN, GÜLDEM, HEYBETLİ, MİL, PEKMEZ, SERA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞEREF sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, ORHAN, POSTA, SALCI, YAVUZ, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS, ARDA, BURCU, BİROL, KINALI, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI, SEYHAN, ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, MURAT, MUSTAFA, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 12/02/2026 07:00:00 - 12/02/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜL, TINAZ, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 12/02/2026 08:00:00 - 12/02/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah DEFNE, KESTANE, KIZILCIK, MEHMET AKİF ERSOY, NAZIM, TAFLAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi! 13 Şubat İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL 13 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM sk bölgelerinde 12/02/2026 10:00:00 - 12/02/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 12/02/2026 09:00:00 - 12/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama!
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI I Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da: Başkan Erdoğan konuşuyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 18:01
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 16:39
Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! 16:00
Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! 15:19
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 13:08
Daha Eski
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 13:04
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 12:23
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! 12:04
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 11:41
Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti 11:19
Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! 11:13