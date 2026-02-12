2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED Para Politikası Kurulu'nun mart ayı faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de (TSİ) açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar ve yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar da piyasalar açısından kritik önem taşıyacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim sürecine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Son dönemde enflasyonun yeniden güç kazanabileceğine yönelik endişeler, Fed yetkililerinin daha temkinli bir politika izlemesine neden oluyor.
Öte yandan açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında güçlü görünümün devam ettiğini göstermesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bu gelişmeler doğrultusunda ekonomistler, Fed'in mart toplantısında ihtiyatlı bir duruş sergileyebileceğini değerlendiriyor.
18 Mart'ta açıklanacak kararın ardından dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanması bekleniyor.
