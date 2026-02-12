CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalarda gözler 2026 Mart FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı; dolar kuru, altın fiyatları ve borsa endeksleri üzerinde doğrudan etkili olacak. Fed faiz kararı açıklandığı anda piyasaların anlık tepki vermesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcılar toplantı tarihini ve karar saatini yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 18:12
2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği 2026 Mart FED faiz kararı için tarih netleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını mart ayında kamuoyuyla paylaşacak.

2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED Para Politikası Kurulu'nun mart ayı faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de (TSİ) açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar ve yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar da piyasalar açısından kritik önem taşıyacak.

2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim sürecine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Son dönemde enflasyonun yeniden güç kazanabileceğine yönelik endişeler, Fed yetkililerinin daha temkinli bir politika izlemesine neden oluyor.

Öte yandan açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında güçlü görünümün devam ettiğini göstermesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bu gelişmeler doğrultusunda ekonomistler, Fed'in mart toplantısında ihtiyatlı bir duruş sergileyebileceğini değerlendiriyor.

18 Mart'ta açıklanacak kararın ardından dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama!
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da: Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 16:39
Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! 16:00
Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! 15:19
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 13:08
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 13:04
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 12:23
Daha Eski
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! 12:04
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 11:41
Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti 11:19
Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! 11:13
Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! 10:38
Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! 10:10