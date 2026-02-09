Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Şubat Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 9 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 9 Şubat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Canlı çekilişin ardından Sayısal Loto'da kazandıran numaralar netlik kazandı. Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı soruları gündeme gelirken, 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da en çok arananlar arasına girdi. İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 ŞUBAT PAZARTESİ
Çılgın Sayısal Loto 9 Şubat çekiliş sonucu açıklandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
89-87-74-67-45-77
Joker: 37
SüperStar: 30
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:
- 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
- Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
- Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
- İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto oyununda;
- Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
- İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
- Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
- Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
- Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
- Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.