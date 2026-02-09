Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Şubat Sayısal Loto sonuçları

CANLI SKOR ANA SAYFA
9 Şubat Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merakla takip ediliyor. Canlı çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran sayılar resmen duyuruldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve kaç talihlinin kazandığı soruları gündemdeki yerini korurken, 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da yoğun ilgi görüyor. İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi Sayısal Loto çekilişine dair tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 21:37
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 9 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 9 Şubat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Canlı çekilişin ardından Sayısal Loto'da kazandıran numaralar netlik kazandı. Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı soruları gündeme gelirken, 9 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da en çok arananlar arasına girdi. İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 ŞUBAT PAZARTESİ

Çılgın Sayısal Loto 9 Şubat çekiliş sonucu açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

89-87-74-67-45-77

Joker: 37

SüperStar: 30

9 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 9 Şubat

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI
Fenerbahçe VAR'dan penaltı kazandı! İşte o pozisyon
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Netanyahu panikledi! İran'la diplomasi yürüten Trump’la görüşmeyi erkene aldı
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Kadıköy'de N'Golo Kante'ye sevgi seli
