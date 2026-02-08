CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 8 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 8 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto’da bu hafta gözler ikramiyeye çevrildi. Büyük ödülün kime çıktığı merak edilirken, çekilişle birlikte şansını deneyen binlerce oyuncunun heyecanını artırdı. 60 sayı arasından seçilen 6 numarayı bilen talihlinin büyük kazanca ulaşacağı çekilişin ardından, 8 Şubat 2026 Pazar günü kazanan rakamlar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? Büyük ödül sahibini buldu mu? İşte tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 21:35
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 8 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye dikkat çekiyor. Büyük ödül giderek artarken, kime çıkacağı ise oyuncuların gündeminde. 60 sayı arasından belirlenen 6 rakamı doğru tahmin eden talihlinin büyük ikramiyeye ulaşacağı çekiliş sonrası, 8 Şubat 2026 Pazar günü kazanan numaralar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ödül sahibini buldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 ŞUBAT PAZAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş, 8 Şubat Pazar günü saat 21.30'da gerçekleşti. İşte kazanan şanslı numaralar:

29-36-8-38-18-21

Süper Loto kazanan numaralar 8 Şubat 2026

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 10 Şubat Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Petkimspor sahasında galip! Aliağa Petkimspor sahasında galip! 20:57
Manisa FK düşme hattından uzaklaştı! Manisa FK düşme hattından uzaklaştı! 20:57
Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı 20:53
Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! 20:43
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! 20:30
Daha Eski
PSG-Marsilya maçı detayları PSG-Marsilya maçı detayları 20:18
Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! 20:06
Buruk'tan Leroy Sane sözleri! Buruk'tan Leroy Sane sözleri! 19:39
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir 19:32
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 19:26
F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! 19:23