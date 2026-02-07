Survivor yeni bölüm fragmanı 8 Şubat | Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 8 Şubat Pazar günü yayınlanan fragman, dokunulmazlık oyununun oldukça zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi. Yeni bölümde, takımların kaderini belirleyecek dokunulmazlık oyununun sonucu ve ada içindeki dengeleri etkileyecek olaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 7 Şubat Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz açıklanmadı.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de yayınlanacak.