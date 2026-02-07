CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Survivor yeni bölüm fragmanı 8 Şubat | Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni bölüm fragmanı 8 Şubat | Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8’in sevilen yarışması Survivor’da rekabet giderek kızışıyor. 8 Şubat Pazar fragmanında, dokunulmazlık oyununun adadaki dengeleri değiştirecek kadar önemli olduğu dikkat çekiyor. Takımlar arasındaki mücadelenin sertleştiği yeni bölümde, oyunu kazanan tarafın büyük bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 22:03
Survivor yeni bölüm fragmanı 8 Şubat | Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 8 Şubat Pazar günü yayınlanan fragman, dokunulmazlık oyununun oldukça zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi. Yeni bölümde, takımların kaderini belirleyecek dokunulmazlık oyununun sonucu ve ada içindeki dengeleri etkileyecek olaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 7 Şubat Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz açıklanmadı.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TV8 8 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

08:00 - Oynat Bakalım

08:30 - Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 - Survivor Panorama / Canlı

20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Gazete Magazin

05:15 - Gençlik Rüzgarı

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

Bayhan kimdir? Bayhan'ın hayatı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

Survivor Mert Nobre kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

Survivor Gözde hayatı ve kariyeri Devamını Oku BUNU DA OKU

Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması!
Trabzonspor penaltı kazandı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması!
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 22:39
"Çok iyi bir 3 puan aldık" "Çok iyi bir 3 puan aldık" 22:31
Mahmut Ören taşlı saldırıyı kınadı Mahmut Ören taşlı saldırıyı kınadı 22:25
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarlarına çağrı! Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarlarına çağrı! 22:21
Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı 22:14
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 22:02
Daha Eski
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! 21:58
Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! 21:25
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır 21:15
Amed SK deplasmanda kazandı Amed SK deplasmanda kazandı 21:12
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 20:44
Barcelona evinde zorlanmadı Barcelona evinde zorlanmadı 20:29