Canlı altın fiyatları | 7 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Piyasalarda 'altın çağı' rüzgarlarının estiği bir haftanın sonuna gelinirken, değerli metal haftayı yorgun kapattı. Rekor seviyelerden gelen kâr realizasyonlarının etkisiyle hafta ortasından itibaren başlayan aşağı yönlü ivme, cuma günü kapanışında da kendini hissettirdi. Kilogram fiyatında yaşanan yüzde 0,4'lük kayıp, fiyatı 7 milyon 260 bin lira seviyesine çekerken; bu durum uzmanlar tarafından sert yükselişin ardından gelen 'sağlıklı bir düzeltme' olarak nitelendiriliyor. Yatırımcıların güvenli limana olan ilgisi devam etse de hafta sonu öncesi risk iştahındaki değişimler rakamlara doğrudan yansıdı. Gözler, pazartesi sabahı açılışında küresel jeopolitik gelişmelerin ve kur hareketlerinin altın fiyatları üzerindeki yeni etkilerine çevrilirken 7 Şubat Cumartesi günü altın alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.942,61TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.943,53TL

7 ŞUBAT CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,59 (Alış) - 43,60 (Satış)

◼EURO: 51,56 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 59,39 (Alış) - 59,45 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 950 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 950 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 157,080 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.942,61₺

▶Gram Altın Satış: 6.943,53₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.911,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.115,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.821,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.222,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.617,47₺

▶Tam Altın Satış: 47.656,41₺

▶Ata Altın Alış: 48.074,27₺

▶Ata Altın Satış: 49.410,64₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.671,02₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.747,83₺

▶Gümüş Alış: 108,56₺

▶Gümüş Satış: 108,67₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Şubat Cumartesi günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.