CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 7 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 7 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Hafta boyunca tarihi zirveleri test ederek yatırımcısını heyecanlandıran altın piyasası, haftanın son işlem gününü sakin bir seyirle tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndan alınan son verilere göre, standart altının kilogram fiyatı bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,4 oranında sınırlı bir düşüş yaşadı. Bu gerilemeyle birlikte haftalık kapanış fiyatı 7 milyon 260 bin lira olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasadaki dengelenme çabalarıyla şekillenen bu tablo, altının yeni haftaya hangi seviyeden başlayacağı konusunda merak uyandırırken, piyasalardaki tansiyonun bir nebze düştüğü gözlendi. İşte 7 Şubat Cumartesi günü Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:54
Canlı altın fiyatları | 7 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Piyasalarda 'altın çağı' rüzgarlarının estiği bir haftanın sonuna gelinirken, değerli metal haftayı yorgun kapattı. Rekor seviyelerden gelen kâr realizasyonlarının etkisiyle hafta ortasından itibaren başlayan aşağı yönlü ivme, cuma günü kapanışında da kendini hissettirdi. Kilogram fiyatında yaşanan yüzde 0,4'lük kayıp, fiyatı 7 milyon 260 bin lira seviyesine çekerken; bu durum uzmanlar tarafından sert yükselişin ardından gelen 'sağlıklı bir düzeltme' olarak nitelendiriliyor. Yatırımcıların güvenli limana olan ilgisi devam etse de hafta sonu öncesi risk iştahındaki değişimler rakamlara doğrudan yansıdı. Gözler, pazartesi sabahı açılışında küresel jeopolitik gelişmelerin ve kur hareketlerinin altın fiyatları üzerindeki yeni etkilerine çevrilirken 7 Şubat Cumartesi günü altın alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.942,61TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.943,53TL

7 ŞUBAT CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,59 (Alış) - 43,60 (Satış)

◼EURO: 51,56 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 59,39 (Alış) - 59,45 (Satış)

Canlı altın fiyatları 7 Şubat 2026

Altının ons fiyatı 4 bin 950 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 950 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 157,080 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.942,61₺

Gram Altın Satış: 6.943,53₺

Çeyrek Altın Alış: 11.911,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.115,00₺

Yarım Altın Alış: 23.821,00₺

Yarım Altın Satış: 24.222,00₺

Tam Altın Alış: 46.617,47₺

Tam Altın Satış: 47.656,41₺

Ata Altın Alış: 48.074,27₺

Ata Altın Satış: 49.410,64₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.671,02₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.747,83₺

Gümüş Alış: 108,56₺

Gümüş Satış: 108,67₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Şubat Cumartesi günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe Fred isyan etti!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'e Talisca damgası!
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! 01:20
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 01:20
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 01:20
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 01:20
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 01:20
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 01:19
Daha Eski
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 01:19
A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! 01:19
Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da! Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da! 01:19
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 01:19
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 01:19
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 01:19