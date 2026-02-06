YKS başvuru son günü ne zaman sorusu, üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar için kritik bir önem taşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adayların, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını belirtilen son tarihe kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, YKS başvuru son günü ne zaman? 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 2 Mart 2026 tarihine kadar alınacak. Üniversite sınavına katılmak isteyen adayların, belirlenen süre içinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

2026 YKS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sınava başvuracak adaylar, başvuru şartları, sınav kuralları ve oturumlara ilişkin tüm ayrıntılara 2026-YKS Kılavuzu üzerinden ulaşabilecek. ÖSYM, adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemesini öneriyor.

MSÜ ADAYLARI İÇİN YKS BAŞVURUSU ZORUNLU MU?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)'na başvuran adayların, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek yerleştirme sürecine dahil olabilmeleri için 2026 YKS'ye de başvuru yapmaları gerekiyor. YKS başvurusu yapmayan adaylar MSÜ yerleştirme işlemlerine alınmayacak.