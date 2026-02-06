CANLI SKOR ANA SAYFA
YKS başvuru ekranı 2026 | ÖSYM YKS başvuru kılavuzu - TYT, AYT, YDT başvuru

YKS başvuru ekranı 2026 | ÖSYM YKS başvuru kılavuzu - TYT, AYT, YDT başvuru

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 için beklenen başvuru ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Şubat Cuma günü itibarıyla adayların erişimine açılıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek olan başvuru işlemleri, Mart ayının başına kadar devam edecek olsa da sistem yoğunluğuna takılmamak adına başvuruların son günlere bırakılmaması gerekmektedir. Sınav ücretinin yatırılmasıyla resmileşecek olan başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar, ödeme kanalları ve kılavuzda yer alan kritik maddeleri haberimizde derledik. İşte YKS 2026 başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 09:28
YKS başvuru ekranı 2026 | ÖSYM YKS başvuru kılavuzu - TYT, AYT, YDT başvuru

YKS maratonunda beklenen ilk kritik an geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite adayları, geleceklerini şekillendirecek olan sınavın ilk aşamasını tamamlamak üzere ÖSYM'nin dijital platformlarına kilitlendi. 6 Şubat Cuma günü başlayan başvuru süreciyle birlikte adaylar; kimlik bilgilerini kontrol edecek, sınav merkezi tercihlerini yapacak ve girecekleri oturumları belirleyerek kayıtlarını oluşturacak. ÖSYM'nin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yürütülecek olan bu süreçte, fotoğraf güncelliğinden eğitim bilgilerinin kontrolüne kadar pek çok teknik detayın titizlikle incelenmesi büyük önem taşıyor. Hayatlarının en önemli sınavlarından birine girmeye hazırlanan adaylar için 'YKS başvuru ekranı' ve detayları derledik.

👉2026 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

2026 YKS başvuruları, ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirililiyor. İşlemini hatasız tamamlamak isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

1. Adım - ÖSYM AİS'e Giriş Yapın: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın. Şifreniz yoksa e-Devlet kapısı üzerinden de güvenli giriş yapabilirsiniz.

YKS başvuru ekranı 2026

2. Adım - Başvuru Sürecindekiler Kısmına Tıklayın: Sisteme girdiğinizde karşınıza çıkan "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden "2026-YKS" seçeneğini tıklayın.

3. Adım - Kimlik ve İletişim Bilgilerinizi Kontrol Edin: Sistemdeki fotoğrafınızın güncelliğini ve iletişim bilgilerinizin doğruluğunu teyit edin. Fotoğrafı güncel olmayan adayların başvuru merkezlerine gitmesi gerekebilir.

4. Adım - Eğitim Bilgilerini Seçin: Mezun olduğunuz ya da okumakta olduğunuz okul bilgilerini sistem üzerinden onaylayın.

5. Adım - Sınav Oturumlarını ve Merkezini Belirleyin: TYT zaten zorunlu bir oturumdur. AYT ve YDT oturumlarına girip girmeyeceğinizi seçin. Ardından sınav merkezi tercihlerinizi (ikamet ettiğiniz yere en yakın bölgeler) yapın.

6. Adım - Ön İzleme ve Onay: Girdiğiniz tüm bilgileri "Başvuru Ön İzleme" butonuna basarak kontrol edin ve son aşamada "Onayla" butonuna tıklayarak işlemi sisteme kaydedin.

7. Adım - Ücret Ödemesini Yapın: Başvurunuzun geçerli sayılması için seçtiğiniz oturumların ücretini son ödeme tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Ödeme yapılmayan başvurular geçersiz sayılır.

👉ÖSYM 2026 YKS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN👈

ÖSYM YKS başvuru kılavuzu

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Sınav ücreti ödemeleri hem dijital kanallar üzerinden hem de anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. İşte ödeme yöntemleri:

ÖSYM "Ödemeler" Sayfası (En Hızlı Yöntem): ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yer alan odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile başvurunuzu anında onaylatabilirsiniz.

Mobil Bankacılık: Anlaşmalı bankaların (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Akbank, Albaraka Türk, Kuveyt Türk vb.) mobil uygulamaları üzerinden "Ödemeler > Sınav Ödemeleri > ÖSYM" adımlarını takip ederek T.C. kimlik numaranızla ödeme yapabilirsiniz.

ATM ve Banka Şubeleri:

Banka şubelerinden veya ATM'lerden kartlı/kartsız işlemle ücret yatırılabilir. Ancak işlem sonrası dekontunuzu mutlaka sınav sonuçları açıklanana kadar saklamanız önerilir.

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

2026 YKS maratonu için bugün (6 Şubat) başlayan başvuru süreci, 2 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihe kadar ÖSYM AİS üzerinden tamamlamış ve sınav ücretlerini yatırmış olmaları gerekiyor.

Normal Başvuru Bitiş Tarihi: 2 Mart 2026, Saat 23.59

Sınav Ücreti Son Ödeme Tarihi: 3 Mart 2026 (Bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde mesai saati bitimi, internet üzerinden 23.59)

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Belirlenen resmi süreyi kaçıran adaylar için "ikinci şans" niteliğindeki geç başvuru günleri ise şu şekildedir:

Geç Başvuru Dönemi: 10-12 Mart 2026

Geç başvuru tarihlerinde yapılan işlemlerde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir ve başvuru aynı gün içinde ücretin yatırılmasıyla tamamlanmalıdır.

