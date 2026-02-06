CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? soruları Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 20:13
İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

2026 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün? soruları, Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ramazan ayının başlangıcı, İslam takviminde yer alan hicri ay döngüsüne göre belirleniyor. Bu nedenle Ramazan ayı, miladi takvimde sabit bir tarihe denk gelmiyor ve her yıl farklı günlerde başlıyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının başlangıcı, hicri takvime göre belirleniyor. Buna göre ilk sahur 17 Şubat 2026 Salı gecesi, ilk oruç ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü tutulacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından büyük bir sevinçle karşılanan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek olan bayram, hafta sonu ile birleşerek vatandaşlara hem manevi hem de sosyal açıdan keyifli bir dinlenme fırsatı sunacak.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan ayı boyunca imsak, sahur ve iftar vakitleri, Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiye takvimi üzerinden il ve ilçelere göre takip edilebilecek.

KADİR GECESİ 2026 YILINDA NE ZAMAN?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe açısından önemli bir fırsat sunacak.

