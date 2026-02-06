İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi: 7-8 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
7-8 Şubat İstanbul elektrik kesintisi araştırmaları hız kazandı. BEDAŞ sorumluluk alanında yer alan bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar ise "Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. BEDAŞ tarafından paylaşılan kesinti programına göre, çalışmalar tamamlandıkça elektrik hizmeti yeniden sağlanacak. Peki, 7-8 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ADNAN KAHVECİ, BAHAR 1, BİLLUR 1, OSMANGAZİ sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ANAFARTALAR, BURAK, DEFNE, GÜNEŞ 1, KALENDER, ORKİDE, PARMAKSIZ, SAKIN, SEDEF, YAĞMUR sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / KUMBURGAZ mah İNÖNÜ 3 sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKDUMAN, AKDİL, CEREM, D-100 KARAYOLU, DOSTELİ, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, YAŞAMAK, ZÜMRÜT 2, ÇARMIKLI, ÜLGE, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BALABAN 1, BAŞAR 3, BİTEK, EFKAN, EGE 1, ELA, GÜNTEKİN, ITIR, KARABATAK, KETENKUŞU, KORKUT, KOTAN, LEYLEK 1, MELDA, NARİN 1, TRAKYA, YAZICI, YENİKÖY, İCLAL sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1311., 3.LALE, ERLER, HABİL, KAYALI, MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.ŞEN, 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, KALE, MASLAK ÇEŞME, PİRSULTAN, YASİN, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/02/2026 10:00:00 - 06/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, AKARSU, ERTEKİN, ORAL sk bölgelerinde 06/02/2026 10:00:00 - 06/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, KAZIM ORBAY, MEZARLIK ÇIKMAZI, SADIK ŞENDİL sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP sk bölgelerinde 06/02/2026 15:00:00 - 06/02/2026 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
07.02.2026 tarihli Bayrampaşa ilçesi #planlıbakımçalışmaprogramı@bpasabelediyesi pic.twitter.com/sp0Dsikwru— BEDASDestek (@BEDASDestek) February 4, 2026
