CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 9 Şubat’ta elektrikler gidecek mi? 72 saat elektrik kesintisi iddiası!

9 Şubat’ta elektrikler gidecek mi? 72 saat elektrik kesintisi iddiası!

9 Şubat’ta elektrik kesintisi var mı? sorusu sosyal medyada gündem olurken, “9 Şubat’ta elektrikler gidecek mi?” iddiaları da dikkat çekiyor. Özellikle The Simpsons dizisine dayandırılan “72 saat elektrik kesintisi” söylemi vatandaşları endişelendirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 21:21
9 Şubat’ta elektrikler gidecek mi? 72 saat elektrik kesintisi iddiası!

9 Şubat elektrik kesintisi iddiaları, sosyal medyada hızla yayılırken The Simpsons dizisi yeniden gündeme geldi. Dizinin geçmiş bölümlerinden çıkarılan yorumlarla ortaya atılan "72 saat elektrik kesintisi" iddiasının, resmî kurumlarca doğrulanmış bir dayanağı bulunmuyor. Elektrik kesintileriyle ilgili en doğru bilgiler, ilgili dağıtım şirketlerinin duyurularında ve resmî kanallarda paylaşılıyor.

9 ŞUBAT'TA ELEKTRİKLER GİDECEK Mİ?

Simpsonlar dizisinin bazı bölümlerine dayandırılan 72 saatlik elektrik kesintisi iddiası, yeniden gündeme geldi. Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Resmî kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi öneriliyor.

9 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, The Simpsons dizisinden alınmış izlenimi verilen görsellerin kullanılması dikkat çekti. Ancak yapılan incelemelerde bu görsellerin önemli bir kısmının yapay zekâ ile oluşturulduğu ve dizinin orijinal bölümleriyle örtüşmediği belirlendi.

"Simpsonlar elektrik kesintisini bildi mi?" iddiası üzerine yapılan açık kaynak taramalarında, dizinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026, 72 saat sürecek bir elektrik kesintisi ya da buna benzer küresel bir olayın yer almadığı ortaya çıktı. Ayrıca AA Teyit Hattı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı, yapay zekâ destekli içerikler olduğu tespit edildi. Dizinin bugüne kadar yayınlanan tüm bölümleri incelendiğinde, söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir sahneye rastlanmadığı vurgulandı.

F.Bahçe UEFA listesini güncelledi!
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 21:36
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 21:31
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 20:20
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 20:14
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
Daha Eski
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00