Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 5 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 5 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da bugün gram altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak adlandırdığı değerli metal, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda dünü dev bir sıçramayla tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı, kapanış verilerine göre yüzde 2,2 oranında değer kazanarak 7 milyon 507 bin lira seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalardaki ons hareketliliği ve iç piyasadaki talep artışı, rakamları tarihi bir noktaya taşıdı. Yatırımcısını heyecanlandıran bu yükseliş, kuyumcularda ve borsada işlem gören altın fiyatlarını yeniden gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Peki altın 5 Şubat Perşembe gününe nasıl başladı? İşte Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:54
Canlı altın fiyatları | 5 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da bugün gram altın ne kadar?

Piyasalarda altın fırtınası esmeye devam ederken, kilogram fiyatındaki 7,5 milyon liralık yeni seviye ekonomi gündemine oturdu. Önceki kapanış rakamlarını geride bırakan bu yüzde 2,2'lik artış, altının portföylerdeki sarsılmaz yerini bir kez daha kanıtladı. 7 milyon 507 bin liralık kapanış, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için kritik bir direnç noktasının aşıldığı şeklinde yorumlanıyor. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin desteğiyle yükseliş trendini koruyan altın, yerel piyasada haftanın en çok konuşulan enstrümanı olmayı başardı. Gözler şimdi bu yükselişin devam edip etmeyeceğinde. İşte 5 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.747,066.751,08TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.054,03TL

5 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,52 (Alış) - 43,53 (Satış)

◼EURO: 51,39 (Alış) - 51,44 (Satış)

◼STERLİN: 59,39 (Alış) - 59,47 (Satış)

Canlı altın fiyatları 5 Şubat 2026

Altının ons fiyatı 4 bin 960 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 960 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 7 milyon 507 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,22, bileşik getirisi yüzde 34,82 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3941, satışta 43,5680 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3838, satışta 43,5577 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1807 sterlin/dolar paritesi 1,3679 ve dolar/yen paritesi 156,610 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 67,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.747,06₺

Gram Altın Satış: 6.751,08₺

Çeyrek Altın Alış: 11.703,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.034,00₺

Yarım Altın Alış: 23.407,00₺

Yarım Altın Satış: 24.068,00₺

Tam Altın Alış: 48.032,61₺

Tam Altın Satış: 49.087,54₺

Ata Altın Alış: 49.533,63₺

Ata Altın Satış: 50.894,44₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.689,36₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.771,18₺

Gümüş Alış: 105,52₺

Gümüş Satış: 105,79₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Şubat Perşembe günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

