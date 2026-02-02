İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 3 Şubat İstanbul hava durumu

CANLI SKOR ANA SAYFA
2 Şubat Pazartesi İstanbul'da etkisini hissettiren soğuk hava ve karla karışık yağmur sonrası zor anlar yaşayan vatandaşlar, "3 Şubat Salı İstanbul'da kar yağacak mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalara odaklanırken, gözler 3 Şubat 2026 Salı İstanbul hava durumuna çevrildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:38
2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava ve karla karışık yağmur, şehir genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Bu gelişmenin ardından İstanbullular, "3 Şubat Salı günü kar yağacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri yakından takip edilirken, gözler 3 Şubat 2026 Salı İstanbul hava durumu tahminlerine çevrildi. İşte merak edilen ayrıntılar…

3 ŞUBAT İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 3 Şubat 2026 Salı günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 3 ŞUBAT SALI

Meteoroloji tarafından paylaşılan 3 Şubat Salı İstanbul hava durumu şu şekilde:

00.00 - 03.00 Hafif Yağmurlu (3°C)

03.00 - 06.00 Çok Bulutlu (2°C)

06.00 - 09.00 Parçalı Bulutlu (3°C)

09.00 - 12.00 Parçalı Bulutlu (6°C)

12.00 - 15.00 Parçalı Bulutlu (7°C)

15.00 - 18.00 Parçalı Bulutlu (6°C)

18.00 - 21.00 Parçalı Bulutlu (5°C)

21.00 - 24.00 Parçalı Bulutlu (4°C)

