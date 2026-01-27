CANLI SKOR ANA SAYFA
27 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

27 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, “Bugün gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:51
27 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

27 Ocak Salı güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan son hareketlilik piyasaların ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar/TL kuru ve ons altındaki dalgalanmalar iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki fiyat hareketleri gün boyunca anlık olarak değişebileceğinden, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi öneriliyor. Peki, Gram altın bugün kaç TL? 27 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...

27 OCAK SALI GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.067,81TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.069,34TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, FED faiz politikası ve dolar/TL kurundaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 27 Ocak Salı günü 11.827,00 TL alış, 11.946,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer hareketlilik görülüyor.

altın fiyatları

27 OCAK SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,37 (Alış) - 43,40 (Satış)

◼EURO: 51,58 (Alış) - 51,64 (Satış)

◼STERLİN: 59,44 (Alış) - 59,47 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (27 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 7.072,63₺

Gram Altın Satış: 7.073,46₺

Çeyrek Altın Alış: 11.826,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.946,00₺

Yarım Altın Alış: 23.653,00₺

Yarım Altın Satış: 23.891,00₺

Tam Altın Alış: 46.591,10₺

Tam Altın Satış: 47.504,06₺

Ata Altın Alış: 48.047,07₺

Ata Altın Satış: 49.252,68₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.620,31₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.662,81₺

Gümüş Alış: 153,39₺

Gümüş Satış: 153,53₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Ocak Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
G.Saray'da Yunus Akgün şoku!
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı! Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj" uyarısı: Kenetlenerek süreci ilerletmeliyiz
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik"
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
