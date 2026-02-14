TFF Nurcan Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncularından ve bir dönem Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Nurcan Çelik'in vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 17:41
TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden Kadın A Milli Takımımızın eski oyuncularından Nurcan Çelik'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü U19, 6'sı Kadın A Milli Takım olmak üzere 9 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Çelik, 1 Ocak 1980 yılında Artvin'de doğdu. Futbola Bursa'da başlayan Nurcan Çelik; Gemlik Zeytinspor, Küçükçekmece Akdeniz Spor, Zeytinburnuspor, Yalıspor formalarını giydi. Teknik direktörlüğe Küçükçekmece Akdeniz Spor'u çalıştırarak başlayan Nurcan Çelik, Galatasaray A.Ş'de de görev yaptı. Son olarak Küçükçekmece Akdeniz Spor'un teknik direktörlüğünü sürdüren Merhume Nurcan Çelik'in naaşı, yarın saat 15.00'te Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadyumu'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Artvin'e gönderilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Nurcan Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

