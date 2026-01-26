CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Meteoroloji’den kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayımladı ve birçok il için yağış, fırtına ve soğuk hava uyarısında bulundu. Vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak, yağmur ve kar bekleniyor mu?” sorularına yanıt arıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini ilgilendiren son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde sağanak yağış, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, kıyı bölgelerde ise yer yer sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. "Bugün hava nasıl olacak?", "Sıcaklıklar düşecek mi?" ve "Yağış hangi illerde etkili olacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, Meteoroloji'nin güncel tahminleri yakından takip ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve son meteoroloji gelişmeleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi beklenirken, güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) bekleniyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

G.Saray orta saha transferini bitiriyor!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
