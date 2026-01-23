TOKİ Sivas kura sonuçları! Sivas TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI | Sivas genelinde konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü kura çekimindeydi. 23 Ocak Cuma günü saat 14.00 itibarıyla başlayan ve noter huzurunda büyük bir şeffaflıkla yürütülen çekilişle, Sivaslıların yeni yuvalarının sahipleri belli oldu. Toplamda 3 bin 904 konutun dağıtıldığı kura töreninde, asil hak sahiplerinin yanı sıra yedek isimler de dijital ekranlara yansıdı. Heyecan dolu anların ardından TOKİ, kesinleşmiş isim listelerini yayınlamaya başladı. Başvuru sahipleri, sisteme düşen sonuçlarla birlikte uzun süredir bekledikleri müjdeli haberi e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte TOKİ Sivas kura sonuçları...
👉TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈
TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI
Sivas TOKİ kura sonuçları, çekilişin hemen ardından noter onayına sunuldu. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte isim listeleri şu kanallar üzerinden erişime açıldı:
e-Devlet Kapısı: e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Kura Sonucu Sorgulama" sekmesinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olma durumunuzu anlık olarak öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi sayfasındaki "Kura Sonuçları" bölümünden Sivas ilini seçerek, başvurduğunuz ilçedeki tüm isim listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.
SİVAS TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ
Sivas Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Altınyayla | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Divriği | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Doğanşar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Gemerek | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Gürün | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas İmranlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Kangal | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Koyulhisar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Suşehri | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Şarkışla | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Ulaş | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Yıldızeli | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sivas Zara | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın
KURADA İSMİ ÇIKANLAR NE YAPACAK?
Kura çekiminde ismi çıkan asil hak sahipleri için sırada sözleşme ve peşinat süreci var.
Sözleşme İmzalama: TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde, ilgili banka şubelerine gidilerek konut sözleşmesi imzalanacak.
Peşinat Ödemesi: Hak sahipleri, sözleşme aşamasında belirlenen peşinat tutarını yatıracaklar. Yedek Hak Sahipleri:
Yedek Hak Sahipleri:Asil adaylardan sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine, sırasıyla yedek adaylar çağrılacak.