CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Sivas kura sonuçları! Sivas TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sivas kura sonuçları! Sivas TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

500 bin konut projesi kapsamında Sivas'ta inşa edilecek 3 bin 904 konut için beklenen kura çekilişi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ’nin resmi kanallarından canlı yayınlanan çekilişle birlikte, Sivas merkez ve ilçelerindeki hak sahipleri tek tek belirlendi. Kura maratonunun sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, "TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte e-Devlet ve TOKİ üzerinden Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 19:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ Sivas kura sonuçları! Sivas TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI | Sivas genelinde konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü kura çekimindeydi. 23 Ocak Cuma günü saat 14.00 itibarıyla başlayan ve noter huzurunda büyük bir şeffaflıkla yürütülen çekilişle, Sivaslıların yeni yuvalarının sahipleri belli oldu. Toplamda 3 bin 904 konutun dağıtıldığı kura töreninde, asil hak sahiplerinin yanı sıra yedek isimler de dijital ekranlara yansıdı. Heyecan dolu anların ardından TOKİ, kesinleşmiş isim listelerini yayınlamaya başladı. Başvuru sahipleri, sisteme düşen sonuçlarla birlikte uzun süredir bekledikleri müjdeli haberi e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte TOKİ Sivas kura sonuçları...

👉TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ Sivas kura sonuçları!

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI

Sivas TOKİ kura sonuçları, çekilişin hemen ardından noter onayına sunuldu. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte isim listeleri şu kanallar üzerinden erişime açıldı:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Kura Sonucu Sorgulama" sekmesinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olma durumunuzu anlık olarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi sayfasındaki "Kura Sonuçları" bölümünden Sivas ilini seçerek, başvurduğunuz ilçedeki tüm isim listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.

Sivas TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

SİVAS TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Sivas Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Altınyayla | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Divriği | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Doğanşar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Gemerek | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Gürün | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas İmranlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Kangal | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Koyulhisar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Suşehri | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Şarkışla | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Ulaş | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Yıldızeli | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Zara | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

KURADA İSMİ ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kura çekiminde ismi çıkan asil hak sahipleri için sırada sözleşme ve peşinat süreci var.

Sözleşme İmzalama: TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde, ilgili banka şubelerine gidilerek konut sözleşmesi imzalanacak.

Peşinat Ödemesi: Hak sahipleri, sözleşme aşamasında belirlenen peşinat tutarını yatıracaklar.

Yedek Hak Sahipleri:

Asil adaylardan sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine, sırasıyla yedek adaylar çağrılacak.

Türk Telekom-REKLAM
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İşte 16 sayfalık İmralı tutanağı... PKK elebaşı Öcalan Suriye için ne dedi? İsrail ve MOSSAD iddiası
Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi...
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 18:33
Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi... Moyes bizzat açıkladı! Beto'nun F.Bahçe'ye transferi... 18:33
St. Pauli-Hamburg maçı detayları! St. Pauli-Hamburg maçı detayları! 18:30
David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? David Moller Wolfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 18:15
Beto kimdir, nereli, kaç yaşında? Beto kimdir, nereli, kaç yaşında? 17:43
İşte Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı! İşte Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı! 17:24
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:19
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından son notlar! Trabzonspor-Kasımpaşa maçından son notlar! 17:18
Auxerre-PSG maçı tüm detayları! Auxerre-PSG maçı tüm detayları! 17:05
Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! Inter-Pisa maçı canlı yayın bilgileri! 16:54
F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor F.Bahçe'de son dakika! Yeni forvet geliyor 16:53
Levante-Elche maçı hangi kanalda? Levante-Elche maçı hangi kanalda? 16:18