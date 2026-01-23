TOKİ Sivas kura sonuçları! Sivas TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI | Sivas genelinde konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü kura çekimindeydi. 23 Ocak Cuma günü saat 14.00 itibarıyla başlayan ve noter huzurunda büyük bir şeffaflıkla yürütülen çekilişle, Sivaslıların yeni yuvalarının sahipleri belli oldu. Toplamda 3 bin 904 konutun dağıtıldığı kura töreninde, asil hak sahiplerinin yanı sıra yedek isimler de dijital ekranlara yansıdı. Heyecan dolu anların ardından TOKİ, kesinleşmiş isim listelerini yayınlamaya başladı. Başvuru sahipleri, sisteme düşen sonuçlarla birlikte uzun süredir bekledikleri müjdeli haberi e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte TOKİ Sivas kura sonuçları...

👉TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI

Sivas TOKİ kura sonuçları, çekilişin hemen ardından noter onayına sunuldu. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte isim listeleri şu kanallar üzerinden erişime açıldı:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Kura Sonucu Sorgulama" sekmesinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olma durumunuzu anlık olarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi sayfasındaki "Kura Sonuçları" bölümünden Sivas ilini seçerek, başvurduğunuz ilçedeki tüm isim listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.

SİVAS TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Sivas Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Altınyayla | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Divriği | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Doğanşar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Gemerek | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Gürün | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas İmranlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Kangal | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Koyulhisar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Suşehri | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Şarkışla | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Ulaş | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Yıldızeli | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Sivas Zara | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

KURADA İSMİ ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kura çekiminde ismi çıkan asil hak sahipleri için sırada sözleşme ve peşinat süreci var.

Sözleşme İmzalama: TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde, ilgili banka şubelerine gidilerek konut sözleşmesi imzalanacak.