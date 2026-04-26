Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026'nın 26 Nisan tarihli son bölümünde parkur performanslarından çok ada konseyinde yaşanan gerginlik gündeme damga vurdu. Seren Ay ile Lina arasında oyun alanında başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel temasa dönüşerek konseye taşındı. Yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı'nın aldığı kararlar izleyicilerin dikkatini çekerken, "Seren Ay elendi mi?" ve "Diskalifiye mi oldu?" soruları merak konusu haline geldi. Survivor 2026'da eleme potasının son hali, dokunulmazlık oyununun kazananı ve diskalifiye iddiaları yeni bölüm öncesi merakı artırdı. Gözler şimdi açıklanacak resmi karara ve adadan kimin veda edeceğine çevrildi.

SEREN AY ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Seren Ay şu an için elenmedi, ancak yarışmadaki geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Seren Ay ve Lina arasında parkurda başlayan sözlü tartışma, konseyde fiziksel bir müdahale girişimine dönüştü.

ACİL DURUM KONSEYİ

Acun Ilıcalı, yaşanan bu şiddetli olay sonrası süreci dondurduğunu açıkladı. Seren Ay'ın diskalifiye olup olmayacağına dair nihai kararın, yapım ekibiyle yapılacak toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor.