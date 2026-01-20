Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 20 Ocak eleme adayı

Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2026'da heyecan dorukta. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler kampında adeta fırtına kopuyor. Yayınlanan son tanıtımda, stratejik hamlelerin ve gizli kulislerin gün yüzüne çıkmasıyla dengeler alt üst oldu. Özellikle Eren Semerci'nin, isminin yazılması üzerine takım arkadaşlarına yönelik 'arkadan bıçaklandım' çıkışı, adadaki tüm ilişkileri sorgulatır hale getirdi. Zorlu parkurlarda fiziksel sınırlarını zorlayan yarışmacılar, bir yandan da açlıkla imtihan edilirken, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde hem dokunulmazlığın sahibi hem de haftanın kritik eleme adayı belli olacak. İşte Survivor 20 Ocak 2026 Salı günü yaşananlar...

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'da haftanın kaderini belirleyecek olan 2. dokunulmazlık oyunu için parkurda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Tanıtım fragmanında Nisa ve Meryem'in talihsiz kazalarıyla sarsılan oyun alanında, her iki takım da eleme konseyine gitmemek için tüm enerjisini sahaya yansıtıyor. Ancak, izleyicilerin merakla beklediği "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Parkurun kazananı, zorlu engellerin ve atışların tamamlanacağı bölüm sonunda belli olacak. Ünlüler takımı ilk oyundaki mağlubiyetin rövanşını mı alacak, yoksa Gönüllüler takımı galibiyet serisini mi sürdürecek, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle netlik kazanacak. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir isim ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Şimdi ise gözler, bu akşamki ikinci dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak olan ada konseyine çevrildi. Adada yaşanan ^^ihanet tartışmaları ve Eren Semerci ile Engin Can arasındaki sert gerilim, oylama sonuçlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı, kaybeden takımın yapacağı oylama sonucunda bölüm sonunda ortaya çıkacak. Takım arkadaşları tarafından ismi yazılan ismin, 'sırtımdan bıçaklandım' diyen Eren mi yoksa stratejik bir hamleyle başka bir isim mi olacağı, bölüm sonunda konseyde belli olacak.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026'nın dün yayınlanan son bölümünde adeta yer yerinden oynadı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan takımlar, Dominik'in zorlu şartlarında adeta canını dişine taktı. Ancak oyunun sonunda mağlubiyeti tadan taraf Gönüllüler takımı oldu. Mağlubiyetin ardından gidilen ada konseyinde ise beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Takım içindeki dengelerin ve performans tartışmalarının odağında yapılan oylama sonucunda, arkadaşlarından en fazla oyu alan Eren Semerci, Survivor 2026'nın haftadaki ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Eren'in adaylığı adada büyük bir deprem etkisi yarattı. Özellikle fragmanlarda da yankılarını gördüğümüz 'hançerlenme' ve 'arkadan bıçaklanma' söylemleri, dünkü konseyin hemen ardından fitillendi. Eren, performansının değil, kurulan kulislerin kurbanı olduğunu savunurken; takım arkadaşları ise Eren'in sürekli insanları demoralize ettiğini ve istatistiklerinin düştüğünü iddia etti. Bu akşamki ikinci dokunulmazlık oyunu, hem Eren'in yanına gelecek ismi belirleyecek hem de Gönüllüler takımı içerisindeki bu büyük hesaplaşmanın yeni bir perdesini aralayacak.